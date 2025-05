Así se vivió la disputada contrarreloj en el Giro de Italia: ¿quién se vistió de rosa?

Los fanáticos del ciclismo fueron espectadores de la contrarreloj individual que marcó un importante posicionamiento en la carrera. Tras un apretado desenlace en los tiempos, Josh Tarling logró ganar la etapa al ser considerado como uno de los especialistas en estas cronos.

El joven de 21 años inició la crono al tener una distancia de 13,5 km hasta la meta por lo que el panorama fue retador al enfrentarse con el australiano Jay Vine. No obstante, Tarling se llevó la victoria de la segunda etapa al lograr un tiempo de 16:07 por lo que confirmó su importante nivel ante el INEOS.

Las calles de Tirana fueron testigos de la gran marcha que impuso el europeo, pues a más de 51 km por hora logró llegar con bastante autoridad al protagonizar un importante espectáculo. De esta manera, Tarling se consolidó en el pelotón al tener su primera victoria como profesional en una vuelta de talla internacional.

Así lo dejó ver el Giro de Italia, por medio de la cuenta oficial en Instagram, al registrar algunos de los momentos más importantes del británico, desde el inicio de la crono hasta la novedad que le recalcó su gran triunfo en la segunda etapa.

Estoy muy feliz. La espera en el sillón del líder de la etapa no fue agradable. No quiero volver a vivirlo. Primoz Rogliz me dio miedo (de que le ganara), fue muy estresante, explicó el británico.