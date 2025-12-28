Atlético Nacional rompió el silencio y se pronunció tras versiones de deuda con Marino Hinestroza: COMUNICADO OFICIAL

Atlético Nacional, desde hace unos días, se encuentra negociando con Boca Juniors por el traspaso de Marino Hinestroza.

Desde Argentina, la prensa aseguró que el fichaje ya se había cerrado en cinco millones de dólares, mientras que en Colombia se mencionó que Atlético Nacional pide una cifra superior y que aún no se había logrado un acuerdo.

En medio de esa coyuntura, en Argentina se planteó que Atlético Nacional tendría una deuda con Marino Hinestroza y que esa situación estaría frenando el traspaso. Además, indicaron que el club 'verde' estaría cambiando constantemente las cláusulas del negocio.

Por lo tanto, este 28 de diciembre de 2025, Atlético Nacional rompió el silencio y emitió un comunicado oficial.

Atlético Nacional negó deudas con Marino Hinestroza y los demás jugadores

En el comunicado difundido en las redes sociales, Atlético Nacional aseguró que está al día con todos los integrantes de la institución y que solo hablará de transferencias hasta que los acuerdos estén pactados.

"Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada", comenzó detallando la institución antioqueña.

"De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizado. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club", concluyó Atlético Nacional.

¿Qué pasará con la transferencia de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional a Boca Juniors?

Luego del comunicado de Atlético Nacional, Augusto César, el periodista argentino que cubre a Boca Juniors, hizo énfasis en que el traspaso de Marino Hinestroza todavía no está resuelto.

"Como venimos contando, la negociación con Boca no está resuelta y, por ahora, las partes no se acercaron", escribió.

Además, se conoció que Boca Juniors, que quiere sí o sí a Marino Hinestroza, retomaría diálogos desde el lunes con Atlético Nacional para ofrecer un nuevo monto económico.