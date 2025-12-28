CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional rompió el silencio y se pronunció tras versiones de deuda con Marino Hinestroza: COMUNICADO OFICIAL

En medio de la negociación con Boca Juniors, Atlético Nacional dejó claro qué es lo que está ocurriendo. Estas fueron sus declaraciones.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
02:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional, desde hace unos días, se encuentra negociando con Boca Juniors por el traspaso de Marino Hinestroza.

Desde Argentina, la prensa aseguró que el fichaje ya se había cerrado en cinco millones de dólares, mientras que en Colombia se mencionó que Atlético Nacional pide una cifra superior y que aún no se había logrado un acuerdo.

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan
RELACIONADO

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

En medio de esa coyuntura, en Argentina se planteó que Atlético Nacional tendría una deuda con Marino Hinestroza y que esa situación estaría frenando el traspaso. Además, indicaron que el club 'verde' estaría cambiando constantemente las cláusulas del negocio.

Por lo tanto, este 28 de diciembre de 2025, Atlético Nacional rompió el silencio y emitió un comunicado oficial.

Atlético Nacional negó deudas con Marino Hinestroza y los demás jugadores

En el comunicado difundido en las redes sociales, Atlético Nacional aseguró que está al día con todos los integrantes de la institución y que solo hablará de transferencias hasta que los acuerdos estén pactados.

"Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada", comenzó detallando la institución antioqueña.

"De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizado. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club", concluyó Atlético Nacional.

¿Qué pasará con la transferencia de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional a Boca Juniors?

Luego del comunicado de Atlético Nacional, Augusto César, el periodista argentino que cubre a Boca Juniors, hizo énfasis en que el traspaso de Marino Hinestroza todavía no está resuelto.

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega
RELACIONADO

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega

"Como venimos contando, la negociación con Boca no está resuelta y, por ahora, las partes no se acercaron", escribió.

Además, se conoció que Boca Juniors, que quiere sí o sí a Marino Hinestroza, retomaría diálogos desde el lunes con Atlético Nacional para ofrecer un nuevo monto económico.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

Junior de Barranquilla

Luis Fernando Muriel habló sobre su posible llegada al FPC: "La pelota está del otro lado"

Liga BetPlay

Equipo de la Liga BetPlay anunció la salida de 17 jugadores para el 2026

Otras Noticias

Buenaventura

Esta es la hipótesis del naufragio que dejó cuatro muertos frente a las costas de Timbiquí

La embarcación transportaba cerca de 40 pasajeros en el Pacífico caucano.

Artistas

Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

El creador de contenido, en una entrevista, habló del otro diagnóstico que le han comunicado los especialistas.

Servicios públicos

Nueva regulación apunta a aliviar los costos de telecomunicaciones en Colombia para 2026

Migrantes

Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores