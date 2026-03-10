Atlético Nacional anunció decisión de ÚLTIMO MOMENTO: ¿cuál es?

El próximo jueves 8 de octubre, Atlético Nacional jugará el partido que tiene aplazado y corresponde a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026 II.

Su rival será el Deportes Tolima, en condición de local, a partir de las 6:05 de la tarde.

Sin embargo, este sábado 3 de octubre, el club 'verdolaga' tuvo que anunciar una decisión de último momento para ese encuentro. ¿De qué se trata?

Atlético Nacional no podrá jugar en el Atanasio Girardot vs. Deportes Tolima

En un comunicado oficial, Atlético Nacional informó que recibió la notificación de que el estadio Atanasio Girardot no estará disponible durante el jueves 8 de octubre de 2026.

Por lo tanto, los dirigidos por Lucas González recibirán a los 'pijaos' en el Estadio Municipal de Itagüí y, por cuestiones de aforo, ese partido será reemplazado en el plan de abonos.

"Teniendo en cuenta este cambio de escenario y las limitaciones de aforo, este partido sale del plan de abonos vigente. Por esta razón, se habilitará la venta de boletería individual para nuestra hinchada que nunca deja de creer y saber que cada partido es una cita", puntualizó Atlético Nacional.

"Como alternativa para nuestros abonados, el partido frente a Independiente Medellín, correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026, será incluido en el plan de abonos. Este encuentro inicialmente no hacía parte de los beneficios y ahora podrán disfrutarlo o, si lo prefieren, solicitar la devolución del dinero a través de la línea de WhatsApp 313 622 0438", añadió el club.

¿Cómo van Atlético Nacional y Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026 II?

En este momento, Atlético Nacional es tercero de la Liga BetPlay 2026 II con 22 puntos.

Los 'verdolagas' han ganado siete partidos, perdido dos y empatado uno.

Entre tanto, Deportes Tolima, que tomó la decisión de despedir al director técnico Sebastián Oliveros y contratar a Luis Fernando Suárez, está en la octava casilla con 18 puntos.

Los 'pijaos' han ganado cinco partidos, perdido tres y empatado otros tres.