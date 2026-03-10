Atlético Nacional perdería a importante figura: esto se filtró

Atlético Nacional, bajo la batuta de Lucas González, ha consolidado un plantel competitivo.

De hecho, a pesar de aún tener partidos aplazados y a varios jugadores claves en el departamento médico, el 'verde paisa', con 22 puntos, ocupa la tercera posición de la Liga BetPlay 2026.

En las últimas fechas, Néider Parra, el canterano de 21 años, se ha consolidado como el defensa titular junto a William Tesillo y ha tenido actuaciones destacadas.

Por lo tanto, en los últimos días se conoció que ha llamado la atención de clubes de la Premier League y que lo están siguiendo muy de cerca.

Néider Parra, la joven figura de Atlético Nacional, tendría oportunidades en el fútbol del exterior

De acuerdo con el periodista deportivo Juan Camilo Ruiz, dos clubes de la Premier League están al tanto de la situación de Néider Parra tras los minutos que ha sumado con Atlético Nacional.

"Brighton y Bournemouth siguen de cerca a Néider Parra", escribió el comunicador en su cuenta de X.

"El central de Atlético Nacional es monitoreado por algunos clubes en Europa", añadió.

Los números de Néider Parra, figura de Atlético Nacional, como jugador profesional

Néider Parra debutó como profesional en 2025, a sus 19 años, defendiendo los colores del Real Cundinamarca.

El imponente central de 1,92 metros disputó 300 minutos en ese club al tener participación en siete partidos.

Por otra parte, con Atlético Nacional debutó el 2 de marzo de 2026, en un partido vs. Deportes Tolima, y hasta el momento ha vestido la camiseta 'verdolaga' en 15 partidos.

En ese lapso, ha sumado 1.189 minutos y dos asistencias.

¿Cuándo es el próximo partido de Atlético Nacional?

Por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026 II, que fue aplazada en su momento para el 'verde paisa', Atlético Nacional enfrentará al Deportes Tolima.

El partido está agendado para el jueves 8 de octubre, a las 6:05 de la tarde, y se jugará en el Estadio Metropolitano de Itagüí.