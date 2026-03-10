Excontratista del MinTransporte fue imputado por recibir vehículo a cambio de conceptos favorables

La Fiscalía General de la Nación imputó a excontratista del Ministerio de Transporte por recibir un vehículo automotor a cambio de conceptos técnicos a favor de un particular, quien buscaba ejecutar un proyecto de mejoramiento vial.

Las autoridades revelaron detalles de los elementos probatorios que dieron cuenta del desarrollo de dichas funciones que se habrían llevado a cabo durante el año 2018.

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¿Quién es el imputado por la Fiscalía?

Se trata del excontratista Rafael Antonio Henao, quien habría recibido un vehículo avaluado en 90 millones de pesos con el objetivo de que este emitiera conceptos técnicos favorables para un proyecto de mejoramiento vial en el Cauca.

Según las autoridades, el procesado estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte desde el 18 de enero al 18 de diciembre del 2018. Dentro de sus labores se evidenció que el hombre apoyó la gestión y el seguimiento de iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Dentro de los hallazgos también se encontró que el hombre debía revisar los requisitos presentados por los interesados y elaborar informes de viabilidad a partir del análisis de datos geodésicos, levantamientos y replanteos topográficos.

¿Cuáles fueron los hallazgos de las autoridades?

Durante la ejecución de dichas funciones, el 27 de noviembre, 18 y 28 de diciembre del 2018, el hombre habría emitido varios conceptos técnicos con el objetivo de respaldar una propuesta para mejorar un tramo de vía rural entre Corinto y Toribío (Cauca).

Dentro de los materiales probatorios, dados a conocer por la Fiscalía, se encontraron documentos que contribuyeron a que la Dirección de Infraestructura autorizara la ejecución del proyecto por medio de la modalidad de obras por impuestos.

También se evidenció que Henao, al parecer, sostuvo reuniones presenciales y conversaciones por chat con la persona interesada en realizar las obras, quien, al parecer, habría entregado el vehículo con el que se formalizó el traspaso nueve meses después.