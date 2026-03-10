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¿Por qué el micrófono de cada integrante de BTS tiene un color diferente? Este es el significado oculto

Algunos integrantes de la famosa banda han explicado este curioso detalle. ¿Qué han dicho?

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
12:00 p. m.
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Después de una primera jornada exitosa en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, BTS volverá a brindarle una noche soñada a gran cantidad de sus seguidores.

Este sábado 3 de octubre, a partir de las 8:00 de la noche, la famosa banda de k-pop volverá a presentarse en el 'coloso de la 57'.

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Los asistentes disfrutarán de un escenario de 360 grados y una envolvente ambientación con más de 50 millones de píxeles LED.

Sin embargo, más allá de los detalles técnicos y de producción, a varias personas les ha generado curiosidad la razón por la que cada integrante de BTS utiliza un micrófono de un color diferente. ¿Cuál es?

Esta es la razón oculta por la que cada integrante de BTS utiliza un micrófono de un color específico

De acuerdo con lo que han expresado en ocasiones anteriores Jin y J-Hope, los integrantes de BTS, cada artista personaliza su micrófono según sus gustos y preferencias estéticas.

En consecuencia, dependiendo del estilo del show y los 'outfits' que utilizarán a lo largo de la noche, cada miembro de la agrupación de Corea del Sur elige un color que considere que sea acorde con su personalidad.

Por ende, las asignaciones no son permanentes, sino que pueden presentarse cambios con el paso del tiempo y de las giras.

Además, también se cree que las diferencias en los colores de los micrófonos ayudan a agilizar las entregas antes de los conciertos y coordinar los canales de audio de cada artista.

¿Cuál será el setlist de BTS en El Campín de Bogotá hoy 3 de octubre de 2026?

Basándose en lo que fue el primer show de BTS en Bogotá, el setlist a lo largo de la noche de este sábado será el siguiente:

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  • Hooligan.
  • Aliens.
  • Run BTS.
  • Don't know bout us.
  • Like animals.
  • Fake love.
  • Swim.
  • 2.0.
  • Normal.
  • Not today.
  • Mic drop.
  • FYA.
  • Fire.
  • Body to body.
  • Idol.
  • Come over.
  • Butter.
  • Dynamite.
  • Mikrokosmos.
  • I need u.
  • Please.
  • Into the sun.
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