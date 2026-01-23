CANAL RCN
¿James Rodríguez entrena en Atlético Nacional? El club se pronunció

Atlético Nacional negó que James Rodríguez esté entrenando en Guarne y aclaró los rumores. Millonarios también apareció en escena sobre su posible futuro.

Janes Rodriguez y Atlético Nacional
Foto: FCF y Atlético Nacional

enero 23 de 2026
05:51 p. m.
El nombre de James Rodríguez volvió a tomarse las redes sociales en medio de la incertidumbre sobre su futuro deportivo.

A pocos meses de que inicie el Mundial y con varias ligas ya en competencia, el mediocampista sigue sin definir equipo, una situación que genera debate entre hinchas y analistas, especialmente por la cercanía del reto con la Selección Colombia.

En los últimos días, surgieron rumores que apuntaban a que James estaría entrenando en la sede deportiva de Atlético Nacional, en Guarne, mientras resolvía su futuro contractual. La versión tomó fuerza rápidamente, pero desde el club verdolaga no tardaron en salir a aclarar la situación.

Atlético Nacional aclaró los rumores sobre James

Desde el área de comunicaciones de Atlético Nacional fueron enfáticos en desmentir la información que circuló en redes sociales. Según explicó el club, no existe ningún acercamiento formal ni solicitud por parte del jugador para entrenar en sus instalaciones.

“A hoy, es totalmente falso que James Rodríguez haya solicitado a la institución poder entrenar en Guarne”, señalaron desde el canal de comunicaciones del club para la prensa en general.

Este pronunciamiento puso fin a una versión que había despertado expectativa, sobre todo porque James se encuentra sin club y ya perdió parte de la pretemporada, un factor clave pensando en su ritmo de competencia de cara a los próximos compromisos internacionales.

Millonarios vuelve a escena y enciende la ilusión

Mientras Atlético Nacional descartó cualquier vínculo, Millonarios volvió a aparecer en el centro del debate.

Una declaración atribuida a Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club embajador, reavivó la ilusión de los hinchas sobre un posible regreso de James al fútbol colombiano.

“Si James quiere venir, aquí estamos listos”, habría dicho el directivo, según lo reportado por el periodista César Augusto Londoño.

La frase dejó claro que, al menos desde lo institucional, Millonarios no cierra la puerta a una eventual llegada del mediocampista.

Por ahora, el futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita, mientras el tiempo avanza y la expectativa crece alrededor de su próximo destino.

