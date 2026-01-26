CANAL RCN
Deportes

Presidente de Atlético Nacional manda mensaje a Boca Juniors tras la venta de Marino Hinestroza

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, entregó detalles sobre el negocio con Marino Hinestroza y su llegada a Vasco Da Gama.

Marino Hinestroza Sebastián Arango
FOTO: @VascoDaGama | @nacionaloficial

Noticias RCN

enero 26 de 2026
01:31 p. m.
Marino Hinestroza protagonizó la novela del mercado de fichajes, luego de que durante varias semanas se hablara de su eventual llegada a Boca Juniors de Argentina, pero a última hora terminara arreglándose todo para su arribo a Vasco da Gama, de Brasil.

Marino Hinestroza ya se puso la camiseta del Vasco da Gama: así lo presentaron
El jugador habló con Deportes RCN previo a su viaje a Brasil y aseguró que él tenía todo acordado para irse a Boca, pero el negocio entre clubes no dependía de él y al final Nacional tomó la decisión de venderlo a Vasco, por lo que solo le quedaba celebrar este paso para su carrera.

Atlético Nacional y su versión de la negociación

Sebastián Arango Botero, presidente del cuadro antioqueño, habló con Win Sports sobre estas negociaciones con Boca Juniors que se prolongaron por tanto tiempo y dejó claro que Vasco Da Gama fue el club que quiso adaptarse a las condiciones de negocio.

Fue un negocio que comenzó muy mal por el rumor que decían en Argentina, de que a Marino se le debía una plata. Nosotros salimos al paso, porque cuando se mancha el nombre de Nacional hay que salir a aclarar, al jugador nunca se le debió absolutamente nada.

Según Arango, no llegaron a acuerdos desde el punto de vista contractual. "Apareció Vasco con una oferta que se acercaba mucho más a nuestras pretensiones, a nuestra visión de largo plazo que queríamos con este jugador".

Marino Hinestroza alimentó la polémica entre Nacional y Boca: “Ellos tienen que explicar”
Finalmente, el directivo indicó que uno de los puntos que tardó en resolverse con Boca Juniors fue el porcentaje que conservaría Nacional de cara a una futura venta, pues el cuadro argentino quería tener una plusvalía que no era el objetivo de la negociación en Medellín.

Nosotros teníamos el 50% de Marino, eso fue lo que le compramos a Columbus Crew hace un año. De la negociación, el 50% va para Columbus, pero nosotros conservamos el 20% en su totalidad para una futura venta.

