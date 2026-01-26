Presidente de Atlético Nacional manda mensaje a Boca Juniors tras la venta de Marino Hinestroza

Marino Hinestroza protagonizó la novela del mercado de fichajes, luego de que durante varias semanas se hablara de su eventual llegada a Boca Juniors de Argentina, pero a última hora terminara arreglándose todo para su arribo a Vasco da Gama, de Brasil.

El jugador habló con Deportes RCN previo a su viaje a Brasil y aseguró que él tenía todo acordado para irse a Boca, pero el negocio entre clubes no dependía de él y al final Nacional tomó la decisión de venderlo a Vasco, por lo que solo le quedaba celebrar este paso para su carrera.

Atlético Nacional y su versión de la negociación

Sebastián Arango Botero, presidente del cuadro antioqueño, habló con Win Sports sobre estas negociaciones con Boca Juniors que se prolongaron por tanto tiempo y dejó claro que Vasco Da Gama fue el club que quiso adaptarse a las condiciones de negocio.

Fue un negocio que comenzó muy mal por el rumor que decían en Argentina, de que a Marino se le debía una plata. Nosotros salimos al paso, porque cuando se mancha el nombre de Nacional hay que salir a aclarar, al jugador nunca se le debió absolutamente nada.

Según Arango, no llegaron a acuerdos desde el punto de vista contractual. "Apareció Vasco con una oferta que se acercaba mucho más a nuestras pretensiones, a nuestra visión de largo plazo que queríamos con este jugador".

Finalmente, el directivo indicó que uno de los puntos que tardó en resolverse con Boca Juniors fue el porcentaje que conservaría Nacional de cara a una futura venta, pues el cuadro argentino quería tener una plusvalía que no era el objetivo de la negociación en Medellín.