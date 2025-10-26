¡Oficial! Dimayor le impuso una dura sanción a Edwin Cardona, la estrella de Atlético Nacional

El pasado 22 de octubre, en el partido de vuelta que disputaron Atlético Nacional y Once Caldas por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Edwin Cardona vio la tarjeta roja.

En el minuto 56, el '10' tenía la posesión del balón y, en el momento en el que Michael Barrios fue a quitarle el balón, alcanzó a pegarle en la cara con uno de sus codos.

Por lo tanto, el árbitro central lo expulsó de inmediato y el VAR respetó su decisión.

Además, el Comité Disciplinario de la Dimayor ya analizó la jugada y comunicó cuál será la sanción que tendrá que pagar Edwin Cardona por su expulsión en la Copa BetPlay.

Esta es la dura sanción contra Edwin Cardona, de Atlético Nacional, tras su expulsión en la Copa BetPlay vs. Once Caldas

La Dimayor, en la resolución 108 de 2025, que se emitió el pasado 24 de octubre, informó que Edwin Cardona no podrá jugar las próximas dos fechas de la Copa Betplay por "ser culpable de una conducta violenta contra un adversario".

En ese orden de ideas, el '10' de Atlético Nacional no podrá estar presente ni en la ida ni en la vuelta de la semifinal vs. América de Cali.

Además, aparte de la sanción deportiva, Edwin Cardona deberá pagar una multa de 154.212 pesos por la expulsión.

¿Cuándo será la semifinal entre Atlético Nacional y América de Cali en la Copa BetPlay?

Luego de la clasificación de Atlético Nacional y América de Cali, la Dimayor reveló las fechas en los que se jugarán los partidos para definir a uno de los finalistas.

La ida será el jueves 6 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, y la vuelta será el 13 de noviembre, en el Pascual Guerrero.

Mientras tanto, los otros semifinalistas son Independiente Medellín, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe, y Envigado, que eliminó a Deportivo Pereira.