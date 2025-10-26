CANAL RCN
Deportes

¡Oficial! Dimayor le impuso una dura sanción a Edwin Cardona, la estrella de Atlético Nacional

La Dimayor, en una de sus últimas resoluciones, explicó qué pasará con el '10' de Atlético Nacional.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
04:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 22 de octubre, en el partido de vuelta que disputaron Atlético Nacional y Once Caldas por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Edwin Cardona vio la tarjeta roja.

En el minuto 56, el '10' tenía la posesión del balón y, en el momento en el que Michael Barrios fue a quitarle el balón, alcanzó a pegarle en la cara con uno de sus codos.

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja
RELACIONADO

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja

Por lo tanto, el árbitro central lo expulsó de inmediato y el VAR respetó su decisión.

Además, el Comité Disciplinario de la Dimayor ya analizó la jugada y comunicó cuál será la sanción que tendrá que pagar Edwin Cardona por su expulsión en la Copa BetPlay.

Esta es la dura sanción contra Edwin Cardona, de Atlético Nacional, tras su expulsión en la Copa BetPlay vs. Once Caldas

La Dimayor, en la resolución 108 de 2025, que se emitió el pasado 24 de octubre, informó que Edwin Cardona no podrá jugar las próximas dos fechas de la Copa Betplay por "ser culpable de una conducta violenta contra un adversario".

En ese orden de ideas, el '10' de Atlético Nacional no podrá estar presente ni en la ida ni en la vuelta de la semifinal vs. América de Cali.

Además, aparte de la sanción deportiva, Edwin Cardona deberá pagar una multa de 154.212 pesos por la expulsión.

¿Cuándo será la semifinal entre Atlético Nacional y América de Cali en la Copa BetPlay?

Luego de la clasificación de Atlético Nacional y América de Cali, la Dimayor reveló las fechas en los que se jugarán los partidos para definir a uno de los finalistas.

Edwin Cardona y la increíble roja en el partido de vuelta frente a Sao Paulo
RELACIONADO

Edwin Cardona y la increíble roja en el partido de vuelta frente a Sao Paulo

La ida será el jueves 6 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, y la vuelta será el 13 de noviembre, en el Pascual Guerrero.

Mientras tanto, los otros semifinalistas son Independiente Medellín, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe, y Envigado, que eliminó a Deportivo Pereira.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Premier League

Gol olímpico en la Premier League le da la vuelta al mundo entero: video de la jugada

Fútbol

Real Madrid dio el golpe y se llevó el clásico ante Barcelona por LaLiga: mire los goles

Fútbol Profesional Colombiano

Así iniciará la tabla del descenso en el año 2026: Deportivo Cali contra las cuerdas

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría desmiente que tarjetones de las consultas del Pacto Histórico se hayan terminado, como advirtió Petro

La jornada, de acuerdo con el registrador nacional Hernán Penagos, ha transcurrido en normalidad, salvo por episodios focalizados de violencia.

Viral

Disfraces de Halloween que marcaron generaciones: los más populares de cada década

Estos son los disfraces de Halloween que marcaron cada década: un recorrido por la cultura.

Redes sociales

Murió la madre de Iker, 'el niño millonario’, cercano a Karol G: conmocionó a sus seguidores

Bancolombia

Usuarios de Bancolombia serán 'compensados' por falla masiva en sus plataformas: así lo anunció la entidad

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones