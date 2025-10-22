CANAL RCN
Deportes

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja

Edwin Cardona fue expulsado este miércoles tras un terrible codazo sobre un jugador de Once Caldas. Vea la acción.

Edwin Cardona
Foto: Win Sports

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
07:39 p. m.
Edwin Cardona volvió a ser protagonista, pero no por su talento ni por una jugada de calidad, sino por un nuevo acto de indisciplina dentro del campo. El mediocampista y capitán de Atlético Nacional fue expulsado en la noche de este miércoles frente a Once Caldas, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Colombia, disputado en el estadio Atanasio Girardot.

La acción ocurrió al minuto 58’, cuando el jugador antioqueño agredió con un codazo directo a Michael Barrios, en una jugada que el árbitro observó claramente, mostrando la tarjeta roja de inmediato. La decisión fue ratificada sin necesidad de revisión del VAR, dado que la agresión fue evidente.

¡Solo cinco cupos! Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de cuatro fechas
La paciencia de la hinchada de Nacional parece agotarse

El volante de 32 años, quien ostenta la cinta de capitán, viene arrastrando fuertes críticas por parte de los aficionados verdolagas desde hace varias semanas. En la reciente eliminación de Copa Libertadores ante Sao Paulo, Cardona fue señalado como uno de los principales responsables, tras fallar dos cobros de penal y luego ser expulsado por una acción infantil en los minutos finales de la serie.

Su expulsión frente a Once Caldas reaviva la molestia en la hinchada, que reclama liderazgo, compromiso y autocontrol en momentos decisivos. Muchos seguidores consideran que el jugador, a pesar de su experiencia, sigue cometiendo errores que perjudican gravemente al equipo en instancias clave.

Nueva sanción y futuro incierto para el capitán

Con esta tarjeta roja directa, Cardona se perderá los dos próximos partidos de la Copa Colombia, en caso de que Nacional avance a las semifinales. La situación pone en duda su continuidad como capitán y abre un nuevo debate interno sobre su rol en el equipo.

El cuerpo técnico deberá evaluar si mantiene su confianza en el mediocampista o si opta por darle paso a otros jugadores que puedan aportar equilibrio y disciplina en el tramo final de la temporada.

Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron
Mientras tanto, la hinchada exige respuestas y gestos de autocrítica de un futbolista que, pese a su talento, sigue siendo protagonista por las razones equivocadas.

