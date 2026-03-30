Los números de James en los últimos dos partidos que reflejan su mala actualidad

La doble fecha amistosa de marzo dejó a James Rodríguez en el centro de las críticas. El capitán de la Selección Colombia no logró mostrar su mejor versión en los 63 minutos que disputó tanto frente a Croacia como ante Francia, dos encuentros en los que el combinado nacional terminó derrotado y sembró dudas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los números reflejan un rendimiento discreto. Ante Croacia, James recibió una calificación de 7.3, impulsada principalmente por su precisión en la entrega, con 48 pases correctos de 54 intentos (89 %), además de un pase clave y cinco balones largos acertados. Sin embargo, más allá de la buena estadística en distribución, su incidencia en la generación de peligro fue limitada. Frente a Francia, la historia fue aún más preocupante: mantuvo la misma efectividad en el pase, pero no registró pases clave ni centros precisos, lo que se tradujo en una valoración de 6.8.

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La falta de ritmo empieza a pasar factura

Uno de los aspectos que más se notó fue la ausencia de continuidad competitiva. James llegó a esta convocatoria con pocos minutos en Minnesota United, club al que se unió en febrero con contrato hasta junio de 2026, y hasta antes de la fecha FIFA apenas acumulaba participaciones cortas en la MLS.

Esa falta de rodaje quedó expuesta en su movilidad, en la intensidad para presionar y en la influencia que normalmente ejerce en los últimos metros. Aunque sigue mostrando calidad para distribuir el balón y cambiar de orientación con precisión, se le vio lejos de ese mediocampista determinante que acostumbra a marcar diferencias con Colombia.

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Colombia necesita al mejor James para el Mundial

La preocupación no pasa únicamente por el nivel individual del ‘10’, sino por lo que representa dentro del funcionamiento colectivo. Colombia necesita a un James activo, con confianza y ritmo de competencia para potenciar el juego ofensivo del equipo.

Con el amistoso de despedida ante Costa Rica en el horizonte, el volante tendrá una nueva oportunidad para recuperar sensaciones y silenciar las críticas. El talento sigue intacto, pero el gran reto está en recuperar la continuidad que le permita volver a ser el líder futbolístico que la Selección necesita en la recta final hacia el Mundial.