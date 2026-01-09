CANAL RCN
Deportes

¡Atlético Nacional ficharía a un delantero que ha dado de qué hablar en el FPC! Esto se reveló

El 'verde' ya tendría claras las condiciones para poder concretar la negociación.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
08:36 p. m.
Atlético Nacional, que ratificó a Diego Arias como su director técnico en propiedad, sigue planificando la temporada 2026.

Ante la salida de Camilo Cándido, el 'verde paisa' fichó a Milton Casco, el histórico lateral izquierdo argentino que fue multicampeón con River Plate.

Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario confirmado para el juego en el Atanasio
Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario confirmado para el juego en el Atanasio

Además, Atlético Nacional entabló una negociación con el Orlando City de Estados Unidos y contrató a Nicolás Rodríguez, el joven extremo que en el pasado ya brilló en el Fútbol Profesional Colombiano con Fortaleza.

Sin embargo, el 'verdolaga' no ha cerrado el mercado de fichajes, sino que estaría en búsqueda de un delantero y ya habría fijado su prioridad. ¿Quién sería?

¡Atlético Nacional preguntó condiciones por Yoshan Valois, delantero del Deportivo Pasto!

En el cierre de esta semana, periodistas como Felipe Sierra y Mauricio Agudelo informaron que Yoshan Valois, que en la temporada 24/25 convirtió 10 goles con el Deportivo Pasto, está en el radar de Atlético Nacional.

De acuerdo con Felipe Sierra, Atlético Nacional ya indagó por las condiciones para poder iniciar una negociación formal con el 'volcánico'.

Mientras tanto, Mauricio Agudelo, de Win Sports, complementó lo siguiente:

Yoshan Valois es una de las opciones que maneja el 'verde' para reforzar su ataque. Desde el semestre anterior al jugador lo siguen de cerca y gusta su perfil y su actualidad. Además, es un tema independiente al de Morelos.

¿Cuánto tendría que pagar Atlético Nacional por Yoshan Valois?

Tras el interés de Atlético Nacional, se ha conocido que los planes del Deportivo Pasto es que Yoshan Valois salga únicamente en venta.

¡No se guardó nada! Marino Hinestroza rompió el silencio tras sus ausencias en los entrenamientos de Atlético Nacional
¡No se guardó nada! Marino Hinestroza rompió el silencio tras sus ausencias en los entrenamientos de Atlético Nacional

"Yoshan Valois está cotizado por Deportivo Pasto en dos millones de dólares por el 80% de su ficha. Atlético Nacional envió carta de intención para contratarlo y el delantero chocoano goza de un permiso especial para definir su futuro profesional", detalló Mariano Olsen, el periodista de Win Sports.

