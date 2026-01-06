CANAL RCN
Deportes

¡No se guardó nada! Marino Hinestroza rompió el silencio tras sus ausencias en los entrenamientos de Atlético Nacional

El extremo les respondió a las personas que han catalogado su actuar como indisciplina. ¿Qué dijo?

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
04:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional ya empezó su pretemporada para enfrentar los objetivos del 2026.

De acuerdo con lo que se ha informado desde Medellín, Marino Hinestroza fue citado a los entrenamientos desde el 5 de enero, pero no se ha presentado.

Atlético Nacional inició la pretemporada 2026 sin Marino Hinestroza ni Alfredo Morelos
RELACIONADO

Atlético Nacional inició la pretemporada 2026 sin Marino Hinestroza ni Alfredo Morelos

Boca Juniors pretende al ágil extremo y, según ha trascendido, le presentó una oferta a Atlético Nacional por cinco millones de dólares. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, la negociación no se ha concretado y se ha ido enfriando con el paso de los días.

En medio de esa coyuntura, en la hinchada de Atlético Nacional ha comenzado a hablarse de indisciplina por parte de Marino Hinestroza a raíz de las ausencias y el jugador, en la tarde de este 6 de enero, rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Esto dijo Marino Hinestroza tras no presentarse todavía a la pretemporada 2026 de Atlético Nacional

El periodista Felipe Sierra, en su cuenta de Instagram, indicó que Marino Hinestroza se ha estado entrenando en un hotel de Medellín y que las partes involucradas en el negocio lo están cuidando hasta que se concrete algo definitivo.

Por lo tanto, Marino Hinestroza respondió ese post y aseguró que esa información es verídica.

"Hablando de la verdad, no es ningún acto de indisciplina ni mucho menos presión para irme a Boca", sostuvo el joven extremo.

Además, unos segundos después, compartió el post del periodista en una de sus historias y añadió lo siguiente:

Tantos idiomas y decidió hablar con la verdad.

El palmarés de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Marino Hinestroza se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes en Atlético Nacional y ha sido clave en los últimos títulos del club.

Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors y otro gigante del continente estaría muy cerca
RELACIONADO

Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors y otro gigante del continente estaría muy cerca

Los trofeos que el extremo ha conquistado con el 'verde paisa' son:

  • Copa Colombia 2024.
  • Liga BetPlay II 2024.
  • Superliga 2025.
  • Copa Colombia 2025.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz empezó con todo el 2026: VIDEO de las dos asistencias DE LUJO que hizo con Bayern Múnich y generaron asombro

Jhon Durán

Video | Jhon Durán volvió a hacer gol y llevó al Fenerbahçe a la gran final de la Supercopa

Atlético Nacional

Marino Hinestroza protagoniza indisciplina en Atlético Nacional antes de su salida

Otras Noticias

Londres

Fiscalía confirmó la caída de Zulma Guzmán Castro tras activarse circular roja de Interpol

Interpol activó su captura internacional y Colombia ya inició el trámite de extradición.

Nicolás Maduro

Maduro pretende sumar un nuevo abogado a su defensa ¿De quién se trata?

Se rumora que la primera dama Cilia Flores también contrataría a un segundo abogado para afrontar los cargos en su contra.

Artistas

Reconocida actriz habló de su diagnóstico de cáncer y rompió en llanto: esto dijo

Dólar

Así cerró el precio del dólar hoy martes 6 de enero de 2026 en Colombia

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental