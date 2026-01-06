¡No se guardó nada! Marino Hinestroza rompió el silencio tras sus ausencias en los entrenamientos de Atlético Nacional

Atlético Nacional ya empezó su pretemporada para enfrentar los objetivos del 2026.

De acuerdo con lo que se ha informado desde Medellín, Marino Hinestroza fue citado a los entrenamientos desde el 5 de enero, pero no se ha presentado.

Boca Juniors pretende al ágil extremo y, según ha trascendido, le presentó una oferta a Atlético Nacional por cinco millones de dólares. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, la negociación no se ha concretado y se ha ido enfriando con el paso de los días.

En medio de esa coyuntura, en la hinchada de Atlético Nacional ha comenzado a hablarse de indisciplina por parte de Marino Hinestroza a raíz de las ausencias y el jugador, en la tarde de este 6 de enero, rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Esto dijo Marino Hinestroza tras no presentarse todavía a la pretemporada 2026 de Atlético Nacional

El periodista Felipe Sierra, en su cuenta de Instagram, indicó que Marino Hinestroza se ha estado entrenando en un hotel de Medellín y que las partes involucradas en el negocio lo están cuidando hasta que se concrete algo definitivo.

Por lo tanto, Marino Hinestroza respondió ese post y aseguró que esa información es verídica.

"Hablando de la verdad, no es ningún acto de indisciplina ni mucho menos presión para irme a Boca", sostuvo el joven extremo.

Además, unos segundos después, compartió el post del periodista en una de sus historias y añadió lo siguiente:

Tantos idiomas y decidió hablar con la verdad.

El palmarés de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Marino Hinestroza se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes en Atlético Nacional y ha sido clave en los últimos títulos del club.

