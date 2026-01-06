¡No se guardó nada! Marino Hinestroza rompió el silencio tras sus ausencias en los entrenamientos de Atlético Nacional
El extremo les respondió a las personas que han catalogado su actuar como indisciplina. ¿Qué dijo?
Noticias RCN
04:10 p. m.
Atlético Nacional ya empezó su pretemporada para enfrentar los objetivos del 2026.
De acuerdo con lo que se ha informado desde Medellín, Marino Hinestroza fue citado a los entrenamientos desde el 5 de enero, pero no se ha presentado.
Boca Juniors pretende al ágil extremo y, según ha trascendido, le presentó una oferta a Atlético Nacional por cinco millones de dólares. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, la negociación no se ha concretado y se ha ido enfriando con el paso de los días.
En medio de esa coyuntura, en la hinchada de Atlético Nacional ha comenzado a hablarse de indisciplina por parte de Marino Hinestroza a raíz de las ausencias y el jugador, en la tarde de este 6 de enero, rompió el silencio. ¿Qué dijo?
Esto dijo Marino Hinestroza tras no presentarse todavía a la pretemporada 2026 de Atlético Nacional
El periodista Felipe Sierra, en su cuenta de Instagram, indicó que Marino Hinestroza se ha estado entrenando en un hotel de Medellín y que las partes involucradas en el negocio lo están cuidando hasta que se concrete algo definitivo.
Por lo tanto, Marino Hinestroza respondió ese post y aseguró que esa información es verídica.
"Hablando de la verdad, no es ningún acto de indisciplina ni mucho menos presión para irme a Boca", sostuvo el joven extremo.
Además, unos segundos después, compartió el post del periodista en una de sus historias y añadió lo siguiente:
Tantos idiomas y decidió hablar con la verdad.
El palmarés de Marino Hinestroza en Atlético Nacional
Marino Hinestroza se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes en Atlético Nacional y ha sido clave en los últimos títulos del club.
Los trofeos que el extremo ha conquistado con el 'verde paisa' son:
- Copa Colombia 2024.
- Liga BetPlay II 2024.
- Superliga 2025.
- Copa Colombia 2025.