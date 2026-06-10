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Atlético Nacional se habría decidido: este es el director técnico que quiere sí o sí

Las negociaciones podrían iniciar en los próximos días.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
04:49 p. m.
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Atlético Nacional llegó a la final de la Liga BetPlay 2026 I, pero la perdió vs. Junior.

En Barranquilla, el 'tiburón' se impuso 3-0, mientras que el 'verde' tan solo ganó 1-0 en el Atanasio Girardot.

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Tras ese desenlace y teniendo en cuenta que Atlético Nacional no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana porque fue eliminado por Millonarios, todo parece indicar que Diego Arias no seguiría siendo el director técnico del club.

En consecuencia, en las últimas horas se reveló cuál es el estratega que el 'verdolaga' ha fijado como prioridad para iniciar negociaciones. ¿De quién se trata?

Atlético Nacional buscaría el regreso de Reinaldo Rueda como director técnico

Según el periodista Felipe Sierra, Reinaldo Rueda es el candidato que más convence a los directivos de Atlético Nacional.

"Reinaldo Rueda es el candidato favorito en Atlético Nacional; sin embargo, es la opción más costosa sobre la baraja", escribió el comunicador en su cuenta de X.

"Están analizando hacerle una oferta en los próximos días", añadió.

¿Cuántos títulos ganó Reinaldo Rueda con Atlético Nacional?

Reinaldo Rueda fue el director técnico de Atlético Nacional entre el 2015 y el 2017, y conquistó los siguientes seis títulos:

  • Liga 2015 II.
  • Superliga de Colombia del 2016.
  • Copa Libertadores del 2016.
  • Copa Colombia del 2016.
  • Recopa Sudamericana del 2017.
  • Liga 2017 I.

¿Cuáles serían los primeros jugadores que saldrían de Atlético Nacional?

Tras el fin de la Liga BetPlay 2026 I, se conoció que dos jugadores ya habrían sido notificados sobre su no continuidad en Atlético Nacional.

Las primeras salidas de Atlético Nacional tras la derrota en la final de la Liga BetPlay
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"Juan Bauzá no seguirá en Atlético Nacional, donde estaba a préstamo. El mediocampista argentino sigue con su contrato vigente en el FCC Craiova, de Rumania", informó el periodista Felipe Sierra.

"Dairon Asprilla no seguirá en Atlético Nacional. El delantero finaliza contrato y no será renovado. Tiene una oferta del exterior y el interés de dos equipos en Colombia", añadió.

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