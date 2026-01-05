Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors y otro gigante del continente estaría muy cerca

Luego de varias semanas marcadas por versiones, contactos informales y expectativas crecientes, el futuro de Marino Hinestroza comienza a tomar un rumbo distinto al que muchos imaginaban. El extremo de Atlético Nacional, de apenas 23 años, parecía estar cada vez más cerca de vestir la camiseta de Boca Juniors, pero las negociaciones entre ambas instituciones no han avanzado como se esperaba y hoy el panorama luce mucho más complejo para el conjunto argentino.

Hinestroza se ha consolidado como una de las piezas más desequilibrantes del equipo antioqueño, gracias a su velocidad, capacidad de desborde y regularidad en el último tramo del campo. Estas cualidades despertaron el interés de Boca, que lo veía como una alternativa ideal para potenciar su ofensiva. Sin embargo, el proceso se ha enfriado de manera considerable.

Boca Juniors y Atlético Nacional, lejos de un acuerdo

De acuerdo con la información que se maneja en el entorno de ambos clubes, el principal obstáculo ha sido el aspecto económico. Atlético Nacional considera a Marino Hinestroza un activo estratégico y, en consecuencia, ha fijado una cifra elevada por su traspaso. Boca Juniors, por su parte, no estaría dispuesto a aumentar de manera significativa la oferta inicial presentada, lo que ha generado un estancamiento en las conversaciones.

Desde Argentina reconocen el interés deportivo, pero también son conscientes de las limitaciones presupuestarias y de la necesidad de equilibrar sus finanzas. Esta situación ha provocado que la operación pierda fuerza con el paso de los días, alejando al colombiano del sueño de jugar en La Bombonera, un escenario que, según su entorno, resulta especialmente atractivo para el futbolista.

Fluminense entra en escena y apunta al colombiano

Mientras las negociaciones con Boca parecen enfriarse, Brasil surge como un nuevo destino posible. En las últimas horas, medios brasileños han informado que Fluminense de Río de Janeiro sigue muy de cerca la situación de Marino Hinestroza y estaría dispuesto a presentar una propuesta más cercana a las pretensiones económicas de Atlético Nacional.

La opción del “Flu” no es menor. Se trata de uno de los clubes más importantes del continente y protagonista constante en torneos internacionales, además de competir en lo que muchos consideran la liga más fuerte de Sudamérica. Un eventual fichaje por el conjunto carioca podría significar un salto deportivo importante para Hinestroza, tanto en nivel competitivo como en visibilidad internacional.

Aunque el deseo personal del jugador sería vestir la camiseta de Boca Juniors, su futuro dependerá exclusivamente de la capacidad de los clubes para llegar a un acuerdo. Por ahora, Atlético Nacional mantiene una postura firme, Boca no cede en lo económico y Fluminense observa con atención, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad. El mercado sigue abierto y el desenlace aún está por escribirse.