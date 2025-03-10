"Hay avances": este es el director técnico que estaría muy cerca de Atlético Nacional

Atlético Nacional se encuentra sin director técnico en propiedad desde el pasado 16 de septiembre de 2025, tras la salida de Javier Gandolfi.

El estratega argentino estaba siendo resistido por la hinchada tras no conseguir los objetivos en la Liga y en la Copa Libertadores y, en medio de ese contexto, se equivocó alineando a cuatro jugadores extranjeros vs. Atlético Bucaramanga.

Por lo tanto, los directivos de Atlético Nacional tomaron la decisión de terminar la relación laboral y, desde ese momento, Diego Arias, el exjugador del club, es el que está a cargo como director técnico interino.

Sin embargo, en las últimas horas se filtró que Atlético Nacional podría contratar pronto a un director técnico en propiedad debido a que avanzaron los diálogos con un importante candidato. ¿Quién es?

Miguel Ángel Ramírez, el director técnico español, es uno de los grandes candidatos de Atlético Nacional

El pasado 2 de septiembre de 2025, el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, reveló que Atlético Nacional está interesado en el español Miguel Ángel Ramírez.

"Miguel Ángel Ramírez es candidato para dirigir a Atlético Nacional. El DT español negocia su posible vinculación. Fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle (2019), dirigió a Inter de Brasil (2021), Charlotte FC (2021/2022), Real Sporting (2023/24) Y Real Zaragoza (2024/25)", escribió el periodista en X.

Además, su colega Julián Capera, de ESPN, también confirmó los acercamientos entre Atlético Nacional y Miguel Ángel Ramírez.

"Miguel Ángel Ramírez, el entrenador español, ha estado siempre en la baraja de Atlético Nacional como candidato fuerte. No está cerrado aún, pero hay avances en las últimas horas", expresó.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Atlético Nacional, que le ganó el clásico a Millonarios en la fecha 13, volverá a tener actividad en la Liga BetPlay II 2025 el próximo domingo 5 de octubre.

Su rival será Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja, a partir de las 7:30 de la noche.