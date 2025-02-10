CANAL RCN
El goleador que se ofreció para jugar en Atlético Nacional: brilló en Copa Libertadores

El delantero protagonista en la Copa Libertadores 2025, reveló que sueña con vestir la camiseta de Atlético Nacional en un futuro cercano.

Atlético Nacional 2025
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
12:59 p. m.
Jeison Medina, delantero de Liga de Quito, supo brillar recientemente en la actual edición de la Copa Libertadores. Su gol fue determinante en la eliminación de São Paulo en cuartos de final y con 27 goles con equipos de Ecuador en los últimos años, el atacante vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

“Sueño con Nacional”, la confesión de Medina

En diálogo con Planeta Fútbol (Antena 2 y Win Sports), Medina aseguró que aunque está cómodo en Ecuador, tiene claro un objetivo en su futuro: vestir la camiseta de Atlético Nacional.

Uno piensa en la posibilidad de volver a Colombia; también está el sueño de algún día poder vestir la camiseta de Nacional, porque no se me ha dado la posibilidad, pero estoy muy contento en Ecuador”, afirmó el goleador.

Trayectoria y presente de Jeison Medina

  • Inició su carrera en Leones de Itagüí en 2018.
  • Pasó por clubes como América de Cali y Deportivo Pasto, donde dejó una huella en el fútbol colombiano.
  • En el extranjero, militó en el Real Zaragoza (España), Al-Shamal (Catar), PAS Lamia (Grecia), Aucas e Independiente del Valle antes de llegar a Liga de Quito.
  • Actualmente, tiene contrato vigente con el club ecuatoriano hasta 2028 y un valor de mercado cercano al millón de euros.

¿Un posible reemplazo para Morelos en Nacional?

El futuro de Alfredo Morelos, hoy jugador de Atlético Nacional, pero con sus derechos deportivos en manos del Santos de Brasil, abre un nuevo escenario. Mientras el club antioqueño define si negocia su continuidad, la opción de incorporar a Jeison Medina podría tomar fuerza.

Por ahora, Medina está enfocado en disputar la semifinal de la Copa Libertadores 2025 con Liga de Quito frente a Palmeiras. Eso sí, sus declaraciones han generado expectativa entre los hinchas 'verdolagas', que ven con ilusión un futuro fichaje del delantero antioqueño.

