Santos impone condiciones a Atlético Nacional por Alfredo Morelos

Hay varios jugadores de la nómina de Atlético Nacional que tienen contrato hasta diciembre de este año, por lo que desde las directivas del equipo ya trabajan para asegurar la continuidad de los nombres que hacen parte de su proyecto deportivo.

El nombre más llamativo es el de Alfredo Morelos, quien desde su llegada a mediados de 2024, se ha consolidado como el goleador del equipo. Sus derechos deportivos son de Santos de Brasil y el vínculo contractual con el 'verdolaga' se terminará en 3 meses.

La situación de Alfredo Morelos y Atlético Nacional

De acuerdo a lo reportado por el periodista Julián Capera de ESPN Colombia, ya iniciaron los diálogos formales entre clubes para que Morelos se quede en Nacional. Es la intención del club colombiano y del delantero de 29 años.

Sin embargo, Santos no va a considerar nuevamente la opción de prolongar el préstamo de Morelos, como ya pasó en diciembre, pues están asumiendo el 70% de su salario, por lo que ahora solo escucharán ofertas de venta definitiva de sus derechos.

La opción que está fijada en el contrato es de unos 5 millones de dólares, de acuerdo a lo reportado por Juan David Londoño, pero el equipo buscará explorar opciones para seguir contando con el jugador. Un par de puntos importantes es la voluntad del futbolista y que en Santos no lo tendrán en cuenta a pesar de su buen nivel.

Los jugadores que terminan contrato con Atlético Nacional