CANAL RCN
Deportes

Santos impone condiciones a Atlético Nacional por Alfredo Morelos

El delantero cordobés tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2025 y debería regresar al fútbol brasileño.

Alfredo Morelos Santos FC
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay varios jugadores de la nómina de Atlético Nacional que tienen contrato hasta diciembre de este año, por lo que desde las directivas del equipo ya trabajan para asegurar la continuidad de los nombres que hacen parte de su proyecto deportivo.

Atlético Nacional tomaría inesperada decisión sobre su cuerpo técnico tras salida de Gandolfi
RELACIONADO

Atlético Nacional tomaría inesperada decisión sobre su cuerpo técnico tras salida de Gandolfi

El nombre más llamativo es el de Alfredo Morelos, quien desde su llegada a mediados de 2024, se ha consolidado como el goleador del equipo. Sus derechos deportivos son de Santos de Brasil y el vínculo contractual con el 'verdolaga' se terminará en 3 meses.

La situación de Alfredo Morelos y Atlético Nacional

De acuerdo a lo reportado por el periodista Julián Capera de ESPN Colombia, ya iniciaron los diálogos formales entre clubes para que Morelos se quede en Nacional. Es la intención del club colombiano y del delantero de 29 años.

Sin embargo, Santos no va a considerar nuevamente la opción de prolongar el préstamo de Morelos, como ya pasó en diciembre, pues están asumiendo el 70% de su salario, por lo que ahora solo escucharán ofertas de venta definitiva de sus derechos.

La opción que está fijada en el contrato es de unos 5 millones de dólares, de acuerdo a lo reportado por Juan David Londoño, pero el equipo buscará explorar opciones para seguir contando con el jugador. Un par de puntos importantes es la voluntad del futbolista y que en Santos no lo tendrán en cuenta a pesar de su buen nivel.

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios
RELACIONADO

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios

Los jugadores que terminan contrato con Atlético Nacional

  • Harlen Castillo
  • Billy Arce
  • Camilo Cándido (su pase pertenece a Cruz Azul)
  • Joan Castro (préstamo desde Equidad)
  • Kilian Toscano
  • Alfredo Morelos (debería regresar a Santos FC)
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Una lesión cambiaría los planes de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA de octubre

Jhon Durán

Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo

Fútbol Profesional Colombiano

Destapan chats sobre supuesto amaño de partidos por parte de jugadores del Deportivo Pasto

Otras Noticias

Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos dio anuncio clave a colombianos tras aumento de visa en octubre

Por medio de sus canales oficiales, la Embajada dio a conocer sus primeras decisiones tras aumento.

Elecciones en Colombia

Gustavo Matamoros: "Hay muchas cosas que no están funcionando, el país es un caos total"

Por Tribuna RCN pasó el general en retiro Gustavo Matamoros, quien habló de devolver la seguridad y tranquilidad a los colombianos.

Masterchef Celebrity Colombia

Participante incumplió una importante regla en MasterChef: ¿habrá consecuencias?

Finanzas personales

Bold lanzó nuevos servicios: competencia para Nequi, Daviplata, Nu y grandes de la banca digital

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida