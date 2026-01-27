¿Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA? Esto se reveló

Atlético Nacional aún no ha cerrado su mercado de fichajes debido a que se encuentra en la búsqueda de un delantero que pueda llegar a reforzar el plantel dirigido por Diego Arias.

Sin embargo, en las últimas horas no se habló de esa incorporación, sino de una posible salida.

Esto debido a que un club del exterior se habría fijado en una de las figuras del 'verde paisa'. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya se comenzaron a entablar negociaciones? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Andrés Sarmiento fue sondeado por Estudiantes de La Plata

El pasado 26 de enero de 2026, el periodista Felipe Sierra informó que, ante la inminente salida de Edwuin Cetré al fútbol brasileño, Estudiantes de La Plata tendría en la mira a Andrés Sarmiento, el habilidoso extremo de Atlético Nacional.

Sin embargo, el comunicador deportivo también dejó claro que por ahora la negociación se encuentra 'fría', aunque no se sabe qué pueda pasar en los próximos días.

"Ante la posible salida de Edwuin Cetré a Paranaense, Estudiantes preguntó por las condiciones de Andrés Sarmiento, extremo de Atlético Nacional. Sin avances significativos, por el momento", escribió Felipe Sierra en su cuenta de X.

Estos son los números de Andrés Sarmiento en Atlético Nacional

En el último tiempo, Andrés Sarmiento se ha posicionado en Atlético Nacional como uno de los jugadores más desequilibrantes por sus gambetas, su velocidad y su capacidad para quedar frecuentemente en posición de gol.

Además, a lo largo de su carrera, el extremo colombiano ha disputado 92 partidos en Atlético Nacional, ha celebrado 19 goles y realizado 13 asistencias.

Asimismo, Andrés Sarmiento, el oriundo de Luruaco, Atlántico, también ha jugado en clubes como: