CANAL RCN
Deportes

¿Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA? Esto se reveló

Ya habría existido un primer sondeo, de acuerdo a lo que trascendió.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
12:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional aún no ha cerrado su mercado de fichajes debido a que se encuentra en la búsqueda de un delantero que pueda llegar a reforzar el plantel dirigido por Diego Arias.

Sin embargo, en las últimas horas no se habló de esa incorporación, sino de una posible salida.

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido
RELACIONADO

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido

Esto debido a que un club del exterior se habría fijado en una de las figuras del 'verde paisa'. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya se comenzaron a entablar negociaciones? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Andrés Sarmiento fue sondeado por Estudiantes de La Plata

El pasado 26 de enero de 2026, el periodista Felipe Sierra informó que, ante la inminente salida de Edwuin Cetré al fútbol brasileño, Estudiantes de La Plata tendría en la mira a Andrés Sarmiento, el habilidoso extremo de Atlético Nacional.

Sin embargo, el comunicador deportivo también dejó claro que por ahora la negociación se encuentra 'fría', aunque no se sabe qué pueda pasar en los próximos días.

"Ante la posible salida de Edwuin Cetré a Paranaense, Estudiantes preguntó por las condiciones de Andrés Sarmiento, extremo de Atlético Nacional. Sin avances significativos, por el momento", escribió Felipe Sierra en su cuenta de X.

Estos son los números de Andrés Sarmiento en Atlético Nacional

En el último tiempo, Andrés Sarmiento se ha posicionado en Atlético Nacional como uno de los jugadores más desequilibrantes por sus gambetas, su velocidad y su capacidad para quedar frecuentemente en posición de gol.

Además, a lo largo de su carrera, el extremo colombiano ha disputado 92 partidos en Atlético Nacional, ha celebrado 19 goles y realizado 13 asistencias.

Esta es la cifra a la que habría renunciado Alfredo Morelos para seguir en Atlético Nacional
RELACIONADO

Esta es la cifra a la que habría renunciado Alfredo Morelos para seguir en Atlético Nacional

Asimismo, Andrés Sarmiento, el oriundo de Luruaco, Atlántico, también ha jugado en clubes como:

  • Mouscron de Bélgica (2018).
  • Cúcuta Deportivo (2019).
  • Alianza Petrolera (2020).
  • Atlético Bucaramanga (2021).
  • FC Vizela de Portugal (2022).
  • América de Cali (2023-2024).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

El golazo de Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern que se hizo viral: “Mágico”

Copa Libertadores

Abren puertas de la Copa Libertadores a equipos de Liga MX y MLS

Fútbol

Selección Colombia tendrá partido de despedida antes del Mundial 2026: esta sería la posible fecha y sede

Otras Noticias

España

¡Pilas! España abrirá la puerta a medio millón de migrantes para trabajar en cualquier sector

Con este plan los migrantes en situación irregular podrán legalizar su estadía y trabajar en cualquier sector del país.

Inpec

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

Al menos diez bloqueadores se encuentran fuera de servicio y los otros seis no funcionan.

Corte Constitucional

Fuerte llamado de la Corte Constitucional a los Planes Adicionales de Salud

Artistas

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad

Finanzas personales

Esto es lo que prestan los bancos en 2026 para vivienda VIS: tome nota si necesita