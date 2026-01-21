Esta es la cifra a la que habría renunciado Alfredo Morelos para seguir en Atlético Nacional

Alfredo Morelos se quedará en Atlético Nacional, a menos de que algo extraordinario ocurra. Así los confirman periodistas cercanos al cuadro antioqueño, como Pilar Velásquez, quien aseguró que el club se hará con el 80% de los derechos deportivos del delantero, quien firmará hasta 2028.

El negocio no se ha oficializado, pero se espera que en las próximas horas el club confirme el movimiento realizado con Morelos y Santos de Brasil, a la espera de confirmarse cuando podría volver a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

La negociación que definió el futuro de Morelos

El principal obstáculo era contractual. Alfredo Morelos tenía vínculo vigente con Santos de Brasil, club que, tras su buen desempeño, exigía una compra definitiva para permitir su salida. Esta condición llevó a meses de negociaciones y tensiones entre las partes, con un escenario claro: o Atlético Nacional asumía el costo del traspaso o el delantero debía regresar al fútbol brasileño.

La resolución habría llegado por una vía distinta. Según informó el abogado Marcelo Bee Sellares, Morelos firmó un contrato por tres años con Atlético Nacional, hasta 2028, como agente libre, luego de alcanzar un acuerdo extrajudicial con Santos.

Para obtener la carta de libertad, Alfredo Morelos desistió de un reclamo ante la FIFA por deudas de salarios y primas impagos. Las cifras de ese reclamo oscilaban entre los 1,3 y 2,3 millones de dólares, montos a los que el futbolista tenía derecho.

Eso sí, hay que resaltar que por el momento no se conoce la prima que Atlético Nacional le pagó a Alfredo Morelos para firmar con él y asegurar sus derechos por 3 años negociando como agente libre, por lo que ni el delantero perdió todo ni el equipo lo obtuvo gratis.