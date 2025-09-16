Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi y reveló quién será su reemplazo

La noche de este martes 16 de septiembre, Atlético Nacional emitió a sus hinchas un comunicado oficial en el que informó la salida del entrenador Javier Gandolfi, quien llegó al banquillo verdolaga en 2024 con la misión de liderar un proceso deportivo renovado.

La decisión, según lo manifestó el club, se tomó “de mutuo acuerdo” tras una evaluación interna de los resultados y del rumbo del proyecto deportivo.

En el mensaje, la institución agradeció al estratega argentino y a su cuerpo técnico “por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento al servicio del club”, a pesar de los malos resultados.

¿Quién será el reemplazo de Gandolfi en Nacional?

Aunque aún no hay anuncio oficial sobre un nuevo entrenador en propiedad, el club confirmó que, de manera provisional, el equipo quedará en manos de un cuerpo técnico conformado por talento de la casa.

Este estará liderado por Diego Arias como director técnico, acompañado de Diego Mazo como asistente técnico, Milton Patiño como entrenador de arqueros, y Didier Aguilar y Pablo Rotolo como preparadores físicos.

La institución señaló que en los próximos días dará a conocer el nombre del nuevo técnico que tomará las riendas de manera definitiva, mientras tanto, confían en que este grupo mantenga la competitividad del plantel en los torneos locales e internacionales.

Nacional apela a la unión con su hinchada

El comunicado también dedicó un mensaje a la afición verdolaga, recordando que “Atlético Nacional siempre debe competir con la ilusión y la obligación de ser campeón”.

El club resaltó que el equipo tiene el talento y compromiso necesarios para luchar por los títulos y pidió a la hinchada mantener la confianza en este proceso.

“Hoy más que nunca, mantengamos la fe, la confianza y la fuerza de estar juntos”, concluyó el texto.

Javier Gandolfi, dejó a Atlético Nacional eliminado de la Copa Libertadores, sin título en el primer semestre del 2025 y en la casilla 7 del actual torneo con 17 puntos, con le clasificación a cuartos de final de Copa BetPlay.