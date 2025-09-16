CANAL RCN
Revelan el primer técnico que le dice 'no' a Atlético Nacional tras salida de Gandolfi

Los verdolagas se encuentran en la búsqueda de un nuevo DT tras salida del argentino.

Foto: Prensa Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
10:37 a. m.
Días bastante agitados se han vivido en la interna de Atlético Nacional tras confirmarse que Javier Gandolfi ya no será más técnico del cuadro verdolaga. Todo esto debido a los malos resultados en esta temporada y al lío del fin de semana, donde se perdió el duelo con Bucaramanga por alinear cuatro extranjeros en el terreno de juego.

Ante esto, los verdolagas ya se encuentran en la búsqueda de un nuevo DT para tomar las riendas en lo que queda de la liga colombiana y la Copa Betplay.

Varios nombres han sonado para arribar al banquillo verde, sin embargo, solo se ha conocido que por lo menos uno, ya le dijo que 'NO' a la dirigencia.

Este es el técnico que dijo 'NO' a Nacional

Uno de los que tuvo fuerza fue el nombre del español, Miguel Ángel Ramírez, hombre que incluso antes sonó para arribar en años anteriores.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció, que a pesar del interés del club, el ibérico dijo que no y rechazó la propuesta para esta temporada.

Según el periodista Juan David Londoño, el técnico Ramírez fue certero y de inmediato abandonó esta opción. “Los rechazó, ya les dijo que no”, contó el comunicador.

¿Quién dirigirá mientras a Nacional?

Nacional se enfoca en lo que será su siguiente reto de liga ante Unión Magdalena el próximo domingo en Santa Marta. Para este duelo, el encargado de estar en la raya será Diego Arias, estratega interino del club.

Se espera que los verdes concreten un nombre antes de darse el clásico ante Millonarios por la fecha 13.

