Jugador de Atlético Nacional rompió el silencio tras el error con los cuatro extranjeros: esto dijo

Los periodistas le preguntaron al jugador por lo ocurrido con los cambios y él entregó una respuesta. ¿Cuál fue?

septiembre 16 de 2025
12:22 p. m.
Atlético Nacional perdió el pasado sábado 13 de septiembre de 2025, vs. Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot.

Con un gol de Carlos Henao al minuto 13, el 'leopardo' sumó tres puntos importantes, a pesar de tener a Félix Charrupí expulsado desde el minuto 45+6.

¿Javier Gandolfi renunciará tras el error en Atlético Nacional con los cuatro extranjeros?
¿Javier Gandolfi renunciará tras el error en Atlético Nacional con los cuatro extranjeros?

Sin embargo, tras una demanda que interpondrá Atlético Bucaramanga, el marcador del partido podría pasar a ser de 0-3. Esto debido a que Atlético Nacional incumplió el reglamento y alineó a cuatro jugadores extranjeros al tiempo.

De hecho, Javier Gandolfi, que dejaría de ser el director técnico de Atlético Nacional en las próximas horas, reconoció el error en la rueda de prensa.

Además, en medio de esa situación, un jugador del club antioqueño rompió el silencio en la zona mixta. ¿Qué dijo?

Esto dijo Andrés Salazar, el jugador de Atlético Nacional, tras el error con los cuatro extranjeros

Andrés Salazar, que ingresó al campo del Atanasio Girardot en el minuto 76, después de que ya se habían alineado a los cuatro jugadores extranjeros, habló con los medios de comunicación de lo ocurrido.

"Yo creo que fue un juego que fue bastante aguerrido y las instrucciones del profe siempre han sido ir al ataque, tirar el centro y buscar el gol, que era lo más importante en ese momento", comenzó diciendo Andrés Salazar acerca del partido.

"No lo tengo presente y eso la verdad que no me incumbe a mí. Creo que ellos (el cuerpo técnico) no sé si por esa razón fue que hicieron el cambio, pero eso es de los profes", complementó acerca de la polémica con la alineación de los cuatro jugadores extranjeros.

¿Cuáles han sido los números de Javier Gandolfi en Atlético Nacional?

Las estadísticas indican que Javier Gandolfi, el director técnico argentino, ha dirigido 51 partidos en Atlético Nacional.

Revelan el primer técnico que le dice 'no' a Atlético Nacional tras salida de Gandolfi
Revelan el primer técnico que le dice 'no' a Atlético Nacional tras salida de Gandolfi

En ese lapso, ha ganado 23, empatado 15 y perdido 13. Además, fue campeón de la Superliga.

 

