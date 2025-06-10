¿Cuándo habrá director técnico en Atlético Nacional? El presidente del club respondió con contundencia

Atlético Nacional, que empató de manera agónica contra Boyacá Chicó en Tunja y se encuentra en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 con 24 puntos, ha sido dirigido en los últimos tres partidos por Diego Arias, su director técnico interino.

El club 'verde' terminó la relación contractual con Javier Gandolfi, el estratega argentino, luego de que alineó a cuatro extranjeros en la derrota 0-1 vs. Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot.

Tras ese acontecimiento, Atlético Nacional perdió 0-3 por escritorio y, sumando la eliminación en la Copa Libertadores, la relación entre la hinchada y Javier Gandolfi se desgastó al máximo.

Por lo tanto, la junta directiva 'verdolaga' tomó la decisión de dar el 'timonazo', pero aún se encuentra analizando el director técnico que pueda continuar el proceso.

En medio de ese panorama y teniendo en cuenta que Diego Arias ha sumado dos victorias y un empate bajo la dirección técnica de Atlético Nacional, la periodista Pilar Velásquez, de Win Sports, le preguntó en zona mixta al presidente Sebastián Arango que cuándo se estaría anunciando al nuevo director técnico y él respondió.

¿Qué fue lo que dijo Sebastián Arango, el presidente de Atlético Nacional, acerca del nuevo director técnico?

Luego de que la periodista Pilar Velásquez le transmitió la pregunta al presidente Sebastián Arango, él le respondió que por ahora se encuentran respaldando el trabajo de Diego Arias y que siguen revisando una gran cantidad de hojas de vida.

En ese sentido, dejó claro que no se apresurarán, sino que irán informando la situación oportunamente con la intención de elegir al candidato adecuado y evitar errores.

Asimismo, el presidente Sebastián Arango reconoció que el director técnico español Miguel Ángel Ramírez sí se encuentra entre las opciones analizadas, pero que la de él no es la única hoja de vida que está sobre la mesa.

De esa manera, de acuerdo con lo expresado, sigue siendo incierta la fecha en la que Atlético Nacional pueda anunciar a su nuevo cuerpo técnico.

Estos son los partidos que le quedan a Atlético Nacional en la Liga BetPlay II 2025

Tras disputar la fecha 14, a Atlético Nacional le quedan siete partidos del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025. Sus rivales serán los siguientes: