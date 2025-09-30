CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional tomaría inesperada decisión sobre su cuerpo técnico tras salida de Gandolfi

Atlético Nacional sigue sin director técnico tras el paso de Javier Gandolfi y se habla de una decisión tomada a la interna de la institución.

Atlético Nacional 2025
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
01:08 p. m.
El pasado 16 de septiembre, Atlético Nacional confirmó a través de un comunicado oficial que Javier Gandolfi no seguiría siendo el director técnico del equipo profesional, luego de lo que fue el error al alinear cuatro extranjeros ante Atlético Bucaramanga, sumado a la prematura eliminación de Copa Libertadores.

En el mismo documento el equipo 'verdolaga' confirmó que Diego Arias, exjugador del equipo, se quedaría como DT interino, mientras avanzaban las negociaciones para encontrar al técnico ideal. Aunque sonaron varios nombres, 'Colitas' sigue al frente del plantel y ha dirigido dos partidos, consiguiendo los 6 puntos posibles.

¿Diego Arias se quedará como DT de Nacional?

A pesar de que se llegó a hablar de que Nacional tenía como prioridad la búsqueda de un técnico extranjero y fuentes cercanas al club hasta llegaron a dar como confirmada la contratación de algún nombre en específico, todo parece indicar que los planes cambiaron.

De acuerdo a lo revelado por el periodista Diego Rueda de Caracol Radio, "al 90%" es seguro que Arias se quedará dirigiendo a Nacional en lo que queda de 2025, señalando que si se clasifica a cuadrangulares terminará la temporada buscando el sueño de ser campeón.

¿Diego Arias se podría quedar como DT en propiedad?

Por otro lado, Carlos Antonio Vélez también mencionó la opción de que Diego Arias se termine quedando con el puesto de manera definitiva y suspender la búsqueda de entrenador para 2026. "Ese interinato se puede alargar".

"Es un hombre muy cercano a los jugadores, con este plantel ha compartido mucho tiempo (...) hay momentos coyunturales en donde es positivo tener un interino así. Estoy por creer que Arias se queda", añadió.

