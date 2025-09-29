CANAL RCN
Deportes

Jorman Campuzano invitó a Sebastián Villa a jugar en Atlético Nacional: hay reacciones

El volante que compartió con Sebastián Villa en Boca Juniors, le hizo una invitación y generó revuelo en redes sociales.

Sebastián Villa Jorman Campuzano Atlético Nacional
FOTO: Boca Juniors - X

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
01:17 p. m.
Este sábado 27 de septiembre, se jugó una nueva edición del clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, donde el cuadro antioqueño terminó quedándose con el triunfo por 2-0 con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano de penal.

Nacional respiró y volvió a ganarle un superclásico a Millonarios después de ocho años
Este cobro del volante cesarense generó muchas reacciones, pues es su primer gol vistiendo la camiseta 'verdolaga' en sus dos ciclos y el primero que marca desde que jugaba en Giresunspor de Turquía. Su celebración desató miles de comentarios en redes sociales.

Un comentario en particular llamó la atención: el de su compañero en Boca Juniors, Sebastián Villa, quien lo felicitó por la anotación. Sin embargo, la respuesta de Campuzano despertó la controversia, pues prácticamente lo invitó a jugar en Nacional.

El cruce de comentarios entre Sebastián Villa y Jorman Campuzano

"Felicitaciones mija te quiero mucho", escribió Villa en los comentarios de Instagram, a lo que Campuzano le respondió. "Ve pensando para que vengas a cumplir tu sueño", acompañado de varios corazones verdes, dando a entender que el extremo es hincha de Atlético Nacional.

Cabe recordar que en el pasado, Sebastián Villa, nacido en Medellín, dejó claro que su corazón es 'verdolaga' y espera por la posibilidad de jugar en este club. "La gente que me conoce sabe que yo soy hincha de Nacional. Sería el hombre más feliz del mundo si pudiera vestir la camiseta de Atlético Nacional, es un sueño que tengo por cumplir. La verdad que se me pone la piel de gallina porque siempre he soñado con jugar en Nacional. Si se da esa oportunidad voy a estar muy feliz", dijo a Cambio de Frente.

Controversia por la invitación de Jorman Campuzano

Este comentario de Campuzano ha generado debate en redes sociales, pues aunque muchos consideran la posibilidad de contratar a un jugador como Villa, quien pasa por un gran momento con Independiente de Rivadavia en el fútbol argentino, otros tantos rechazan al extremo por su polémico pasado.

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional
Villa fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión de ejecución condicional por violencia de género. Esta condena fue por las agresiones a su expareja Daniela Cortés, ocurridas en abril de 2020. Se le declaró culpable de lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y en un contexto de violencia de género.

