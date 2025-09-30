Salida de última hora en la directiva de América de Cali causó polémica en hinchas

El América de Cali atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, no solo por los resultados deportivos que han alejado al equipo de los primeros lugares de la Liga, sino también por la inestabilidad en su dirigencia.

En las últimas horas, se conoció la salida de Juliana Dávila, quien hasta ahora ejercía como gerente administrativa del club escarlata. La decisión, tomada directamente por la junta directiva, refleja la búsqueda de nuevas estrategias en medio de una crisis que parece ir más allá del terreno de juego.

RELACIONADO Hinchas de América de Cali se fueron a los golpes por defender a un jugador

La partida de Dávila, una pieza clave en la gestión institucional, marca el inicio de una etapa de reacomodación en las oficinas del club. Para muchos, este movimiento es una señal de que América de Cali intenta tomar medidas drásticas que impacten tanto en lo administrativo como en lo deportivo.

La presión de la hinchada y el ambiente en el Pascual Guerrero

La crisis no se limita a la cancha. En los últimos compromisos, las gradas del estadio Pascual Guerrero se han visto con una notoria disminución de aficionados, pues gran parte de la hinchada decidió manifestar su inconformismo no asistiendo a los partidos. La exigencia es clara: cambios profundos que devuelvan al equipo la competitividad y el protagonismo que lo han caracterizado históricamente.

La salida de Juliana Dávila coincide con este ambiente de presión popular. Los hinchas consideran que el club necesita una reestructuración seria, tanto en el área deportiva como en la gerencial, para recuperar la confianza perdida.

Tulio Gómez y Marcela Gómez, los líderes del proyecto

Pese a los movimientos recientes, la cúpula del club se mantiene sin cambios en su núcleo principal. Tulio Gómez sigue siendo el máximo accionista y su hija, Marcela Gómez, continúa al frente de la presidencia del equipo. Ambos son los encargados de tomar las decisiones más trascendentales en este difícil momento y de trazar el camino hacia una posible recuperación.

La salida de Juliana Dávila abre interrogantes sobre quién asumirá su rol en la administración y cuáles serán los próximos pasos de la directiva. Lo cierto es que el América de Cali, con su historia y exigencia, no puede permitirse prolongar una crisis que ya afecta tanto a los resultados deportivos como al respaldo incondicional de su hinchada.