¡Atlético Nacional tomó una decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido vs. Inter Miami!

Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, se medirá este 31 de enero de 2026 vs. el Inter Miami de Lionel Messi.

El equipo estadounidense llegó a Medellín en la noche del 30 de enero con todas sus estrellas y tiene la intención de cambiar la imagen que dejó tras perder 3-0 vs. Alianza Lima.

Sin embargo, Atlético Nacional también se ha planteado el objetivo de seguirle dejando buenas sensaciones a sus hinchas y regalarles una victoria.

Por lo tanto, antes del partido, Diego Arias, el director técnico de Atlético Nacional tomó una decisión de última hora.

¡Definido! Esta es la titular de Atlético Nacional para el partido vs. Inter Miami

Hace apenas unos minutos, Atlético Nacional reveló la nómina titular con la que enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Ellos son:

Ospina en el arco; Román, Tesillo, García y Casco en la defensa; Zapata, Rengifo y Cardona en la mitad de la cancha y Moreno, Sarmiento y Asprilla en el frente de ataque.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi

Atlético Nacional convocó a 25 jugadores para el partido vs. Inter Miami, en el estadio Atanasio Girardot.

RELACIONADO Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Ellos son:

Ospina. Castillo. Catañ. Tesillo. García. R. García. Haydar. Román. Casco. Velásquez. Martínez. Rivero. Campuzano. Zapata. Bauzá. Lozano. Rengifo. Ríos. Cardona. Bello. Sarmiento. Moreno. Rodríguez. Asprilla. Morelos.

Para poder disputar este partido, Atlético Nacional aplazó su tercera fecha vs. Junior, que se llevará a cabo próximamente en el Metropolitano de Barranquilla.