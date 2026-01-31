CANAL RCN
Deportes

¡Atlético Nacional tomó una decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido vs. Inter Miami!

Diego Arias, el director técnico de Atlético Nacional, informó lo sucedido a poco menos de una hora para el pitazo inicial.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
04:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, se medirá este 31 de enero de 2026 vs. el Inter Miami de Lionel Messi.

El equipo estadounidense llegó a Medellín en la noche del 30 de enero con todas sus estrellas y tiene la intención de cambiar la imagen que dejó tras perder 3-0 vs. Alianza Lima.

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional
RELACIONADO

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional

Sin embargo, Atlético Nacional también se ha planteado el objetivo de seguirle dejando buenas sensaciones a sus hinchas y regalarles una victoria.

Por lo tanto, antes del partido, Diego Arias, el director técnico de Atlético Nacional tomó una decisión de última hora.

¡Definido! Esta es la titular de Atlético Nacional para el partido vs. Inter Miami

Hace apenas unos minutos, Atlético Nacional reveló la nómina titular con la que enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Ellos son:

Ospina en el arco; Román, Tesillo, García y Casco en la defensa; Zapata, Rengifo y Cardona en la mitad de la cancha y Moreno, Sarmiento y Asprilla en el frente de ataque.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi

Atlético Nacional convocó a 25 jugadores para el partido vs. Inter Miami, en el estadio Atanasio Girardot.

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín
RELACIONADO

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Ellos son:

  1. Ospina.
  2. Castillo.
  3. Catañ.
  4. Tesillo.
  5. García.
  6. R. García.
  7. Haydar.
  8. Román.
  9. Casco.
  10. Velásquez.
  11. Martínez.
  12. Rivero.
  13. Campuzano.
  14. Zapata.
  15. Bauzá.
  16. Lozano.
  17. Rengifo.
  18. Ríos.
  19. Cardona.
  20. Bello.
  21. Sarmiento.
  22. Moreno.
  23. Rodríguez.
  24. Asprilla.
  25. Morelos.

Para poder disputar este partido, Atlético Nacional aplazó su tercera fecha vs. Junior, que se llevará a cabo próximamente en el Metropolitano de Barranquilla.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¡GOLAZO de Atlético Nacional vs. Inter Miami! Vea el VIDEO

Lionel Messi

¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!

Luis Díaz

Luis Díaz entró desde el banco y en menos de 1 minuto ya estaba celebrando un nuevo gol

Otras Noticias

Policía Nacional

Gigantesco operativo dejó al descubierto a redes del robo de vehículos en el país: esto fue lo que hallaron

La Policía Nacional desplegó una de las ofensivas más grandes de los últimos meses contra el hurto de carros y motos.

Yeison Jiménez

Este es el LINK OFICIAL para ver el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

El concierto ya empezó con la participación de artistas emblemáticos como Jhon Alex Castaño.

Estados Unidos

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión