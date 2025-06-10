CANAL RCN
Deportes Video

Revelan audios del VAR en polémico penal de Morelos: así convenció Nicolás Gallo al central

En los audios del VAR se puede percibir como el árbitro VAR Nicolás Gallo convenció al juez central de la pena máxima.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 6 de octubre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR correspondientes a la acción más discutida del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, encuentro que terminó 1-1 en Tunja por la Liga BetPlay. La jugada en cuestión, ocurrida en el último segundo del compromiso, derivó en un penalti que cambió el resultado y encendió la polémica en el fútbol colombiano.

En primera instancia, el árbitro central Jairo Mayorga dejó seguir el juego luego de la caída de Alfredo Morelos en el área rival, considerando que no existía infracción. Sin embargo, segundos después fue llamado por el asistente en el VAR, Nicolás Gallo, quien le pidió revisar la jugada en el monitor. Tras observar las repeticiones, Mayorga decidió finalmente sancionar el penalti, lo que permitió a Nacional empatar el compromiso en la última acción del partido.

Boyacá Chicó se quejó del arbitraje contra Nacional y el polémico penal en contra
RELACIONADO

Boyacá Chicó se quejó del arbitraje contra Nacional y el polémico penal en contra

Las imágenes muestran un leve contacto entre el defensor de Chicó y el atacante verdolaga, sin que se evidencie un empujón claro o una obstrucción determinante. No obstante, Gallo interpretó que el defensor impidió la carrera de Morelos y esa apreciación terminó por convencer al juez principal.

Una decisión que sigue dividiendo opiniones en el fútbol colombiano

En los audios revelados por la Federación se escucha a Nicolás Gallo explicarle a Mayorga que el defensor “le corta el paso al delantero y no le permite continuar su movimiento natural”, recomendándole revisar la acción en cámara lenta. Finalmente, tras varios segundos de análisis, Mayorga coincide con el VAR y decreta la pena máxima.

La decisión ha generado gran controversia entre aficionados, analistas y exárbitros, quienes en su mayoría coinciden en que la jugada no era sancionable. Desde Boyacá Chicó expresaron su malestar, señalando que el VAR “intervino de manera inapropiada en una acción de interpretación”, mientras que en Nacional destacaron la valentía del árbitro al “corregir su decisión”.

Polémica en Tunja: ¿Era penal para Atlético Nacional por falta sobre Alfredo Morelos?
RELACIONADO

Polémica en Tunja: ¿Era penal para Atlético Nacional por falta sobre Alfredo Morelos?

El debate sigue abierto. Mientras la Comisión Arbitral defiende la transparencia del sistema, crecen las voces que piden una revisión más estricta de los protocolos del VAR para evitar que jugadas de interpretación cambien el rumbo de un partido en los últimos minutos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Leyenda del Liverpool elogia a Daniel Muñoz y lo corona como el mejor lateral de Inglaterra

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo preocupa en Argentina: esto es lo que se sabe de su estado de salud

Luis Díaz

"Liverpool subestimó a Luis Díaz y les está saliendo caro"

Otras Noticias

Finanzas personales

Aclaran si puede recibir dinero por Nequi o Daviplata, en caso de haber registrado su número como llave

Con la llegada de Bre-B muchos usuarios dudan de cómo serán las transferencias en estos casos.

Personería de Bogotá

Troncales alimentadoras de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas cuando terminen el metro

El personero de Bogotá lanzó la advertencia y explicó que los retrasos podrían generar riesgos operativos y financieros al sistema.

La casa de los famosos

Altafulla enfrenta las primeras consecuencias tras confirmar ruptura con Karina García

Abuso sexual

Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla

Alimentos

¿Cómo evitar ingerir los microplásticos presentes en la comida, según expertos?