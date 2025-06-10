Revelan audios del VAR en polémico penal de Morelos: así convenció Nicolás Gallo al central

Este lunes 6 de octubre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR correspondientes a la acción más discutida del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, encuentro que terminó 1-1 en Tunja por la Liga BetPlay. La jugada en cuestión, ocurrida en el último segundo del compromiso, derivó en un penalti que cambió el resultado y encendió la polémica en el fútbol colombiano.

En primera instancia, el árbitro central Jairo Mayorga dejó seguir el juego luego de la caída de Alfredo Morelos en el área rival, considerando que no existía infracción. Sin embargo, segundos después fue llamado por el asistente en el VAR, Nicolás Gallo, quien le pidió revisar la jugada en el monitor. Tras observar las repeticiones, Mayorga decidió finalmente sancionar el penalti, lo que permitió a Nacional empatar el compromiso en la última acción del partido.

Las imágenes muestran un leve contacto entre el defensor de Chicó y el atacante verdolaga, sin que se evidencie un empujón claro o una obstrucción determinante. No obstante, Gallo interpretó que el defensor impidió la carrera de Morelos y esa apreciación terminó por convencer al juez principal.

Una decisión que sigue dividiendo opiniones en el fútbol colombiano

En los audios revelados por la Federación se escucha a Nicolás Gallo explicarle a Mayorga que el defensor “le corta el paso al delantero y no le permite continuar su movimiento natural”, recomendándole revisar la acción en cámara lenta. Finalmente, tras varios segundos de análisis, Mayorga coincide con el VAR y decreta la pena máxima.

La decisión ha generado gran controversia entre aficionados, analistas y exárbitros, quienes en su mayoría coinciden en que la jugada no era sancionable. Desde Boyacá Chicó expresaron su malestar, señalando que el VAR “intervino de manera inapropiada en una acción de interpretación”, mientras que en Nacional destacaron la valentía del árbitro al “corregir su decisión”.

El debate sigue abierto. Mientras la Comisión Arbitral defiende la transparencia del sistema, crecen las voces que piden una revisión más estricta de los protocolos del VAR para evitar que jugadas de interpretación cambien el rumbo de un partido en los últimos minutos.