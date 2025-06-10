Boyacá Chicó se quejó del arbitraje contra Nacional y el polémico penal en contra

La noche en el estadio La Independencia de Tunja terminó con un sabor amargo para Boyacá Chicó, que acariciaba una victoria histórica frente a Atlético Nacional, pero vio cómo en el último suspiro del partido el árbitro central señaló un penal que cambió por completo el destino del encuentro. Alfredo Morelos cayó en el área en una acción discutida y luego convirtió la pena máxima que selló el 1-1 final, desatando la molestia del cuerpo técnico local.

La jugada, revisada por el VAR, fue sancionada tras un aparente forcejeo entre el delantero verdolaga y un defensor del elenco boyacense. Sin embargo, las imágenes dejaron dudas sobre la intensidad del contacto, lo que provocó reclamos airados desde el banco del equipo ajedrezado.

En rueda de prensa, el asistente técnico Pedro Alzate no ocultó su inconformidad y calificó la decisión como “injusta y desafortunada” para un equipo que había hecho méritos para quedarse con los tres puntos.

“Nacional no necesita que le regalen nada”: el reclamo de Pedro Alzate

El asistente técnico fue contundente al expresar su molestia con la decisión arbitral. “Sí, queda uno con impotencia, porque esa falta en Copa Libertadores, en un torneo Mundial, no se pita. Yo creería que no se pita, porque es una jugada de forcejeo normal del partido”, afirmó Alzate.

El asistente agregó que los árbitros deberían tener una mayor comprensión del juego real: “Está bien que sujete un poco el jugador, pero es una acción común, parte del fútbol. A veces los árbitros no han jugado y no entienden cuándo una jugada es temeraria o no”.

Finalmente, Alzate insistió en que su equipo compite con humildad y esfuerzo, mientras que Nacional, por su grandeza y calidad, no debería necesitar este tipo de ayudas: “Con la cantidad de jugadores y el talento que tienen, no necesitan que les regalen nada”.

Boyacá Chicó espera que este tipo de decisiones no afecten su lucha en la tabla, mientras que Nacional rescata un punto valioso en medio de la polémica.