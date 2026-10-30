Mbappé rozó el Balón de Oro 2026: esta fue la diferencia con Harry Kane

El Balón de Oro 2026 tuvo una diferencia mucho más estrecha de lo que podía suponerse tras conocerse el ganador. Harry Kane se quedó con el principal reconocimiento individual del fútbol masculino, pero la clasificación detallada reveló que Kylian Mbappé estuvo muy cerca de quedarse con el premio: apenas 28 puntos separaron a los dos delanteros en la votación.

France Football dio a conocer cómo se distribuyeron los puntos entre los principales candidatos y confirmó que la disputa por el primer puesto se concentró especialmente entre el atacante inglés y el futbolista francés.

Kane, delantero del Bayern Múnich, obtuvo 1.055 puntos y fue elegido en la primera posición por 40 de los 100 integrantes del jurado. Con 33 años, se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien recibió el reconocimiento en 2001.

¿Cuántos puntos obtuvo Mbappé en la votación del Balón de Oro 2026?

Mbappé, estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa, terminó segundo con 1.027 unidades. El atacante recibió 23 votos como primera opción, una cifra que no le alcanzó para superar al inglés, pese a mantenerse a solo 28 puntos de distancia en el resultado definitivo.

El tercer puesto fue para Lamine Yamal, del FC Barcelona, quien obtuvo 881 puntos. El español quedó a 174 unidades del ganador y completó el podio, aunque su resultado estuvo más alejado del primer lugar que el registrado por Mbappé.

La clasificación de los diez primeros candidatos quedó de la siguiente manera:

Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich): 1.055 puntos. Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid): 1.027 puntos. Lamine Yamal (España / FC Barcelona): 881 puntos. Rodri (España / Manchester City - FC Barcelona): 726 puntos. Lionel Messi (Argentina / Inter Miami): 612 puntos. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG): 541 puntos. Ousmane Dembélé (Francia / PSG): 418 puntos. Erling Haaland (Noruega / Manchester City): 378 puntos. Michael Olise (Francia / Bayern Múnich): 296 puntos. Fabián Ruiz (España / PSG): 201 puntos.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro masculino?

El Balón de Oro masculino se concede mediante una votación de periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking de la FIFA. Cada país cuenta con un integrante en el jurado, encargado de participar en la elección del mejor futbolista.

El resultado también contrasta con la edición de 2025, cuando Ousmane Dembélé, entonces atacante del PSG, superó por 321 puntos al español Lamine Yamal, del Barcelona. En 2026, la diferencia entre el primero y el segundo fue considerablemente menor: Kane necesitó apenas 28 unidades más que Mbappé para quedarse con el Balón de Oro.