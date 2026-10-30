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Murió querido y popular cantante: esto se reveló

El deceso fue confirmado en las últimas horas por la agrupación musical a la que pertenecía.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 30 de 2026
05:11 p. m.
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México se encuentra de luto por la reciente muerte de un importante cantante.

Fernando Castillo Castro, que era conocido como 'Don Fe

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r', nació el 5 de julio de 1954 y fue el emblemático vocalista de 'Los Yaguarú de Ángel Venegas', falleció a sus 72 años.

 

El deceso fue el jueves 29 de octubre de 2026 y lo confirmó la misma agrupación musical a través de un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Fernando Castillo Castro, el legendario cantante de México

La agrupación 'Los Yaguarú de Ángel Venegas', en un post de Instagram, no solo destacó el legado musical de Fernando Castillo Castro, sino que elogió su calidad humana.

Asimismo, se solidarizó con sus seres queridos y les deseó fortaleza para afrontar el luto.

"Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia. Querido 'Don Fer Castillo', hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical", se planteó.

"A tu familia, amigos y seres queridos, les enviamos un abrazo profundo y nuestras más sinceras condolencias. Deseamos que encuentren consuelo y fortaleza en todo el cariño que hoy tantas personas sienten por ti", se concluyó.

Así fue la trayectoria de Fernando Castillo Castro, el legendario cantante de México

En la primera parte de su carrera, Fernando Castillo Castro estuvo ligado al grupo que se llamó Super Grupo Aries y, posteriormente, se convirtió en 'Los Yaguarú de Ángel Venegas'.

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Es así como 'Don Fer' trabajó durante más de tres décadas con la agrupación y fue el vocalista de éxitos como:

  • 'Amor sin primavera'.
  • 'Vida, no te vayas'.
  • 'Cuéntale'.
  • 'Pero tu mirada'.
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