Reconocido supermercado en el país pisa fuerte con nueva estrategia y compite con Ara y D1

El mercado del hard discount en Colombia suma un nuevo capitulo de competencia directa. Tiendas Ísimo, la cadena impulsada por el Grupo Empresarial Olímpica y liderada por la familia Char, ha concretado una nueva alianza estratégica y la puesta en marcha del modelo 'Ísimo To Go', una apuesta clave para restarle participación de mercado a sus competidores directos, Tiendas D1 y Tiendas Ara.

La estrategia busca revolucionar el concepto tradicional de las tiendas de descuento en el país. Con 'Ísimo To Go', la cadena le apuesta a un formato más ágil y de ultra conveniencia, enfocado en satisfacer las compras rápidas del día a día.

Este movimiento no solo amplía la presencia territorial de la marca en puntos con alto flujo peatonal y zonas urbanas densas, sino que responde directamente a los hábitos de consumo de los usuarios que buscan inmediatez, variedad y precios bajos.

¿Qué se busca en esta estrategia?

Para sostener esta expansión y garantizar que el nuevo formato sea competitivo desde el primer día, la compañía de la familia Char cerró alianzas estratégicas con destacadas empresas y proveedores de la industria nacional. Estas alianzas tienen como objetivo primordial optimizar la cadena de suministro, reducir costos de intermediación logística y garantizar el abastecimiento permanente tanto en sus tiendas tradicionales como en los nuevos puntos 'Ísimo To Go'.

Al recortar costos operativos mediante estos acuerdos corporativos, Ísimo trasladará ese ahorro directamente a los precios finales de sus productos, beneficiando el bolsillo de los consumidores y reforzando su oferta de marca propia frente a la fuerte presencia de D1 y Ara.

Con el lanzamiento de 'Ísimo To Go' y el apoyo de sus nuevos aliados empresariales, la marca da un golpe de autoridad en el retail colombiano. La estrategia no solo pretende consolidar la participación del Grupo Olímpica en el segmento de descuento duro, sino disputar cara a cara el dominio de las grandes superficies en las principales ciudades del país.