CANAL RCN
Economía

Reconocido supermercado en el país pisa fuerte con nueva estrategia y compite con Ara y D1

Conozca de qué se trata esta estrategia.

Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
05:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado del hard discount en Colombia suma un nuevo capitulo de competencia directa. Tiendas Ísimo, la cadena impulsada por el Grupo Empresarial Olímpica y liderada por la familia Char, ha concretado una nueva alianza estratégica y la puesta en marcha del modelo 'Ísimo To Go', una apuesta clave para restarle participación de mercado a sus competidores directos, Tiendas D1 y Tiendas Ara.

La estrategia busca revolucionar el concepto tradicional de las tiendas de descuento en el país. Con 'Ísimo To Go', la cadena le apuesta a un formato más ágil y de ultra conveniencia, enfocado en satisfacer las compras rápidas del día a día.

Nequi anuncia nueva alianza: usuarios podrán retirar y consignar dinero en reconocido supermercado
RELACIONADO

Nequi anuncia nueva alianza: usuarios podrán retirar y consignar dinero en reconocido supermercado

Este movimiento no solo amplía la presencia territorial de la marca en puntos con alto flujo peatonal y zonas urbanas densas, sino que responde directamente a los hábitos de consumo de los usuarios que buscan inmediatez, variedad y precios bajos.

¿Qué se busca en esta estrategia?

Para sostener esta expansión y garantizar que el nuevo formato sea competitivo desde el primer día, la compañía de la familia Char cerró alianzas estratégicas con destacadas empresas y proveedores de la industria nacional. Estas alianzas tienen como objetivo primordial optimizar la cadena de suministro, reducir costos de intermediación logística y garantizar el abastecimiento permanente tanto en sus tiendas tradicionales como en los nuevos puntos 'Ísimo To Go'.

Al recortar costos operativos mediante estos acuerdos corporativos, Ísimo trasladará ese ahorro directamente a los precios finales de sus productos, beneficiando el bolsillo de los consumidores y reforzando su oferta de marca propia frente a la fuerte presencia de D1 y Ara.

Con el lanzamiento de 'Ísimo To Go' y el apoyo de sus nuevos aliados empresariales, la marca da un golpe de autoridad en el retail colombiano. La estrategia no solo pretende consolidar la participación del Grupo Olímpica en el segmento de descuento duro, sino disputar cara a cara el dominio de las grandes superficies en las principales ciudades del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Propuesta de aumento del 9%: así quedaría el salario mínimo para trabajadores

Finanzas personales

Ley de Rescate Fiscal en Colombia: Así funcionará la nueva devolución del IVA al 100%

Banco de la República

Banco de la República mantiene las tasas en 12,25% y anuncia millonaria compra de dólares al Gobierno

Otras Noticias

Bogotá

Sujeto agredió brutalmente a florista de 86 años y habría hurtado su teléfono en Bogotá

La mujer de la tercera edad habría sido agredida tras pedirle que moviera su vehículo para dar paso al camión que iba a dejar las flores en su negocio.

Artistas

Famoso colombiano presumió nuevo romance: su anterior relación se terminó por infidelidad

El creador de contenido se pronunció en una cuenta de Instagram.

Artistas

Luto: cantante murió tras un grave incendio

América de Cali

En América de Cali fueron contundentes sobre las deudas con sus jugadores: "Estamos al día"

Invima

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias