🔴Colombia vs. Venezuela, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

La expectativa en Cali es total para un compromiso que puede marcar el rumbo de Colombia en la Liga de Naciones Femenina. Además de la importancia deportiva, los aficionados en todo el país podrán seguir cada detalle del encuentro desde las 8:00 p. m. (hora colombiana), ya que el partido contará con transmisión por el Canal RCN y también estará disponible a través de la aplicación oficial del canal, permitiendo que la hinchada acompañe a la Tricolor en una noche decisiva por la clasificación al Mundial de 2027.

Luego de cumplir con su jornada de descanso en la fecha anterior, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia regresa con la obligación de hacerse fuerte en casa. Colombia actualmente ocupa la cuarta casilla con 7 unidades, resultado de una campaña que ha mostrado solidez, aunque dejó escapar puntos valiosos en su más reciente salida tras igualar frente a Bolivia. Ese empate le impidió acercarse al liderato y ahora la obliga a responder en un duelo directo frente a la selección que comanda el campeonato.

En frente estará una Venezuela que llega en un momento inmejorable. La Vinotinto aprovechó el partido adicional disputado en la última jornada para instalarse en solitario en la cima con 8 puntos, lo que convierte este cruce en un pulso directo por los puestos de clasificación.

Partido clave para escalar en la tabla

Más allá del clásico condimento regional, el compromiso tiene un enorme peso deportivo. Los dos primeros lugares del torneo entregan clasificación directa al Mundial, mientras que tercero y cuarto deberán disputar repechaje. Por eso, una victoria en Cali podría impulsar a Colombia a la zona alta y fortalecer seriamente su aspiración de sellar el cupo sin depender de otras selecciones.

La localía puede jugar un papel determinante. El Pascual Guerrero se prepara para recibir una gran asistencia de público en una ciudad que históricamente ha respaldado al fútbol femenino y que ahora se convierte en escenario de una noche decisiva para la Tricolor.

Venezuela, un líder que llega con confianza

El reto no será sencillo. Venezuela ha demostrado ser una de las selecciones más consistentes del certamen y aterriza en Cali con la moral en alto tras su contundente victoria sobre Perú en la fecha pasada. Ese resultado no solo la consolidó como líder, sino que confirmó el gran momento colectivo que atraviesa el equipo vinotinto.

Para Colombia será fundamental imponer ritmo desde el inicio, aprovechar el talento de jugadoras como Linda Caicedo y Leicy Santos, y minimizar errores defensivos ante un rival que sabe aprovechar cada espacio. El partido promete emociones de principio a fin y puede marcar un punto de inflexión en la pelea por uno de los cupos rumbo a Brasil 2027.