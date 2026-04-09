Sorpresa: Barcelona estaría buscando defensor de la selección Colombia para reforzarse

El nombre de Jhon Lucumí vuelve a tomar fuerza en el mercado europeo y, según reportes de la prensa italiana, el defensor de la Selección Colombia aparece nuevamente en la órbita del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. El central zurdo del Bologna ha retomado protagonismo dentro de la agenda del club catalán, que sigue buscando reforzar su línea defensiva con un perfil de jerarquía, salida limpia y experiencia en la élite.

Lucumí ya había sido seguido por la dirección deportiva azulgrana meses atrás, pero en aquel momento la operación no logró avanzar. Ahora, con el mercado de verano cada vez más cerca, el panorama luce distinto y su llegada podría convertirse en una posibilidad real, especialmente por las dificultades que enfrenta Barcelona para cerrar a su objetivo número uno: Alessandro Bastoni.

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Pese a que el colombiano mantiene vínculo con Bologna hasta junio de 2027, la situación contractual empieza a jugar un papel clave. Desde Italia aseguran que el defensor no ha aceptado las propuestas de renovación y esto abriría la puerta a una venta al final de la temporada para evitar que el club pierda margen económico en una futura negociación.

Lucumí, la alternativa que gana fuerza en Barcelona

La prioridad del conjunto dirigido por Hansi Flick sigue siendo Bastoni, uno de los zagueros más cotizados del fútbol europeo. Sin embargo, el alto costo de la operación con Inter de Milán ha obligado a Deco y su equipo de trabajo a estudiar opciones más accesibles, y es allí donde aparece con fuerza el nombre de Lucumí.

De acuerdo con lo informado por Calciomercato, la dirección deportiva culé considera que el colombiano reúne características ideales para el sistema del técnico alemán: perfil zurdo, potencia física, buena lectura táctica y capacidad para iniciar juego desde el fondo.

“El contrato de Lucumì expira en 2027 y no ha aceptado ninguna oferta de renovación, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes durante meses… Ahora el Barcelona también está preguntando y podría intentar su fichaje si no llega a un acuerdo con el Inter por Bastoni”, señaló el medio italiano.

Todo dependerá de Bastoni y del factor económico

La opción del colombiano parece crecer directamente proporcional a lo que ocurra con Bastoni. Si Inter mantiene una postura inflexible en lo económico, Barcelona podría activar rápidamente el plan alternativo por Lucumí, cuyo valor sería considerablemente menor y rondaría los 20 a 25 millones de euros.

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En ese contexto, el zaguero colombiano se perfila como una de las oportunidades más atractivas del mercado para el club blaugrana. Su regularidad en la Serie A y su consolidación con la Selección Colombia lo convierten en una pieza de enorme valor, por lo que las próximas semanas podrían ser decisivas para definir si da el salto más importante de su carrera rumbo a uno de los clubes más grandes del mundo.