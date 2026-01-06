Barcelona vs. Athletic Bilbao, semifinal Supercopa de España: fecha, hora y canal para ver

Barcelona y Athletic Club de Bilbao se miden este miércoles 7 de enero en la primera semifinal de la Supercopa de España, un duelo que promete emociones fuertes y que se disputará en Yedá, Arabia Saudita. El vencedor de este cruce avanzará a la gran final, donde se enfrentará al ganador del choque entre Atlético de Madrid y Real Madrid, programado para el jueves. Con realidades opuestas y antecedentes recientes que alimentan la rivalidad, el encuentro aparece como uno de los platos fuertes del calendario.

El FC Barcelona llega con viento a favor. Tras cambiar el rumbo competitivo, el equipo dirigido por Hansi Flick se consolidó como líder de LaLiga y busca repetir corona en la Supercopa. El último impulso llegó con el triunfo en el derbi ante el Espanyol, resuelto gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski, una señal clara de que el bloque azulgrana atraviesa un momento de confianza y contundencia.

Un Barça lanzado y con regresos clave

Los culés encaran la semifinal con una racha notable: ocho victorias consecutivas entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey. Este rendimiento, sumado a la frescura de Lamine Yamal y al peso ofensivo de Lewandowski, coloca al Barcelona como favorito en la previa. A ello se suma una noticia clave en defensa: el regreso del central uruguayo Ronald Araújo, quien vuelve tras tomarse una pausa para recuperarse en lo anímico. Su ausencia había obligado a Flick a reacomodar piezas, incluso utilizando al lateral Gerard Martín como zaguero central en algunos tramos.

Con Araújo disponible, el Barça gana solidez y liderazgo atrás, un factor determinante en un torneo corto donde los detalles suelen inclinar la balanza. La intención del técnico alemán es mantener la intensidad y el control del juego, sin renunciar a la verticalidad que ha caracterizado al equipo en las últimas semanas.

Athletic busca reaccionar en medio de la presión

En la otra orilla aparece un Athletic Club que vive una campaña irregular. El equipo de Ernesto Valverde ha conseguido una sola victoria en sus últimos cinco partidos, y llega golpeado por las lesiones y la falta de puntería. En la Copa del Rey, los Leones apenas superaron al Ourense, de tercera división, y lo hicieron en la prórroga, un resultado que aumentó las críticas sobre el funcionamiento del equipo.

Pese al momento, el Athletic sabe competir en partidos grandes y guarda recuerdos recientes frente al Barça. Si bien los azulgrana se impusieron 2-0 en la semifinal de la temporada pasada, los bilbaínos lograron eliminar al Barcelona en 2015 y 2021, antecedentes que alimentan la esperanza de dar el golpe.

¿Dónde y a qué hora ver el partido en Colombia?

Para los aficionados en Colombia, el encuentro se disputará a partir de las 2:00 p.m. y podrá verse en vivo por Win Sports +. Con el pase a la final en juego y un clásico moderno por delante, Yedá será el escenario de un duelo que promete intensidad, historia y un lugar en la definición de la Supercopa.