Cucho Hernández se reportó con golazo en la dura goleada que sufrió el Betis ante el Real Madrid

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros colombianos más respetados en el continente europeo.

En el marco de la jornada 18 de LaLiga EA Sports, el atacante del Real Betis firmó una anotación de clase mundial frente al Real Madrid, dejando una estampa que ya recorre los portales deportivos de todo el mundo.

Corría el segundo tiempo en el Estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid dominaba el marcador con un sólido 3-0, gracias a la efectividad de sus estrellas. Sin embargo, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no bajó los brazos y encontró en el "Cucho" la llave para romper el cerrojo "merengue".

Así fue el gol de Juan Camilo Hernández

Al minuto 66, tras un pase filtrado a la espalda del joven central Raúl Asencio, el ariete pereirano exhibió su potencia física ganando la posición en velocidad.

Lo que siguió fue una demostración de frialdad absoluta: ante la salida del gigante Thibaut Courtois, Hernández realizó un amague sutil que dejó al portero belga desparramado en el césped. Con el arco a su merced, pero con la presión del alemán Antonio Rüdiger cerrando el ángulo, el colombiano frenó, se perfiló y definió con un toque sutil para poner el 3-1 definitivo en el marcador.

No es la primera vez que el "Cucho" celebra en la "Casa Blanca". Esta anotación evoca inmediatamente lo sucedido en marzo de 2019, cuando un jovencísimo Hernández, vistiendo la camiseta de la SD Huesca, sorprendió al Madrid marcando apenas al minuto 3 del encuentro.

Con el gol de hoy, Juan Camilo consolida una estadística envidiable: ha logrado marcar en los tres templos del fútbol español: el Santiago Bernabéu, el Camp Nou (al Barcelona) y Mestalla (al Valencia).

Con este tanto, el "Cucho" Hernández alcanza los 10 goles en la presente temporada (8 de ellos en LaLiga), reafirmándose como la principal referencia ofensiva del conjunto bético.

Su nivel actual no solo lo posiciona como uno de los máximos artilleros del campeonato español, sino que envía un mensaje directo al cuerpo técnico de la Selección Colombia, liderado por Néstor Lorenzo, de cara a las eliminatorias mundialistas.