Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores

El ambiente en Millonarios está cada vez más tenso. En las últimas horas, la barra brava más representativa del club, los Comandos Azules, se pronunció en redes sociales para manifestar su inconformidad frente a los recientes comportamientos de algunos futbolistas del plantel profesional. La situación llega en un momento crítico, cuando el equipo bogotano atraviesa una racha deportiva negativa que lo mantiene lejos de los primeros puestos de la Liga BetPlay.

Escándalos que indignaron a la hinchada

El primero de los episodios que encendió las alarmas fue protagonizado por Neyser Villarreal, quien apareció luciendo la camiseta del América de Cali mientras continúa como jugador activo de Millonarios. El hecho fue catalogado como una falta de respeto por la afición azul, que cuestionó el compromiso del mediocampista.

A este incidente se sumaron filtraciones de fotografías donde aparecen Beckham David Castro y Edwin Mosquera en discotecas de Bogotá, imágenes que circularon justo cuando el equipo afronta una seguidilla de malos resultados. Para la hinchada, estos comportamientos reflejan desconexión con la situación deportiva del club y falta de profesionalismo.

“Afuera los jugadores que no quieren a la institución”

Ante estos hechos, la barra Comandos Azules emitió un mensaje contundente desde su cuenta oficial: “Afuera los jugadores que no quieren a la institución”. Con esta frase, exigen a la dirigencia una depuración inmediata del plantel y la salida de los futbolistas que, según ellos, no demuestran compromiso ni respeto por la camiseta.

La presión de la hinchada aumenta mientras Millonarios intenta encontrar el rumbo deportivo. La situación pone en evidencia la necesidad de decisiones firmes desde la directiva para recuperar la confianza de los seguidores y devolverle estabilidad a un equipo que, dentro y fuera de la cancha, vive días difíciles.