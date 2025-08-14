CANAL RCN
Deportes

Jugador activo de Millonarios posó con la camiseta del América y levantó polémica

El futbolista de Millonarios causó enorme polémica al realizar una transmisión en vivo con la camiseta del América puesta.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios vuelve a estar en el centro de la controversia por cuenta de uno de sus futbolistas. En las últimas horas, Neyser Villarreal generó una tormenta en redes sociales luego de aparecer en una transmisión en vivo vistiendo la camiseta del América de Cali, histórico rival del club capitalino. El gesto ha sido duramente criticado por la afición ‘embajadora’, que no ocultó su molestia y cuestionó la actitud del jugador.

La paciencia de la hinchada, al límite

Villarreal, quien actualmente se encuentra lesionado, no ha podido consolidarse en el equipo y su nivel dista mucho del mostrado con la Selección Colombia sub-20, donde fue una de las figuras. Pese a esta situación, los seguidores de Millonarios habían mantenido su respaldo hacia el joven mediocampista, esperando que recuperara su mejor forma. Sin embargo, esta polémica podría cambiar drásticamente ese panorama.

¿Millonarios contratará un nuevo jugador tras la grave lesión de Andrés Llinás? Esto se conoció
RELACIONADO

¿Millonarios contratará un nuevo jugador tras la grave lesión de Andrés Llinás? Esto se conoció

El malestar se agudiza porque, además de no sumar minutos importantes en el campo, el futbolista estuvo cerca de salir del club rumbo al fútbol internacional, operación que no se concretó por presuntos malos manejos de sus representantes. La hinchada considera que el gesto de portar la camiseta de un rival tradicional no solo es una falta de respeto, sino también una provocación innecesaria en un momento deportivo complejo.

Un gesto que podría costarle caro

El episodio deja en evidencia la necesidad de que los jugadores sean conscientes del peso de sus acciones, especialmente cuando representan a instituciones históricas como Millonarios. Vestir la camiseta del América, aunque sea fuera de las canchas, se interpreta como un acto desafiante para la afición azul, que podría retirar el respaldo que hasta ahora había mostrado hacia el mediocampista.

Hinchas de Millonarios le ganaron una tutela al club: juzgado ordenó a la directiva cumplir
RELACIONADO

Hinchas de Millonarios le ganaron una tutela al club: juzgado ordenó a la directiva cumplir

La directiva del club aún no se ha pronunciado oficialmente, pero la polémica sigue creciendo en redes sociales. Villarreal, por su parte, deberá afrontar las consecuencias de un acto que podría marcar su futuro inmediato en la institución bogotana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

América no encuentra ‘luz’ ni en la Liga: perdió contra Pereira y sigue abajo en la tabla

Selección Colombia

¡Bombazo! Jugador de Selección Colombia estaría cerca de abandonar el fútbol europeo: ¿a dónde iría?

Luis Díaz

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania

Otras Noticias

Declaración de renta

Personas que deben presentar declaración de renta firmada por contador: téngalo en cuenta

Conozca los colombianos que deben cumplir con la obligación pero con la firma del contador.

Estados Unidos

Estos son los lujosos bienes de Nicolás Maduro que fueron incautados por Estados Unidos

El gobierno americano ha confiscado más de US$ 700 millones en activos al mandatario de Venezuela.

UNGRD

¿Qué papel habría tenido Carlos Ramón González en el caso UNGRD? Es una pieza importante

Comercio

Mexicano sorprendió y reveló cuáles marcas colombianas son famosas en su país: muchos no son conocidas

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos