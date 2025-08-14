Jugador activo de Millonarios posó con la camiseta del América y levantó polémica

Millonarios vuelve a estar en el centro de la controversia por cuenta de uno de sus futbolistas. En las últimas horas, Neyser Villarreal generó una tormenta en redes sociales luego de aparecer en una transmisión en vivo vistiendo la camiseta del América de Cali, histórico rival del club capitalino. El gesto ha sido duramente criticado por la afición ‘embajadora’, que no ocultó su molestia y cuestionó la actitud del jugador.

La paciencia de la hinchada, al límite

Villarreal, quien actualmente se encuentra lesionado, no ha podido consolidarse en el equipo y su nivel dista mucho del mostrado con la Selección Colombia sub-20, donde fue una de las figuras. Pese a esta situación, los seguidores de Millonarios habían mantenido su respaldo hacia el joven mediocampista, esperando que recuperara su mejor forma. Sin embargo, esta polémica podría cambiar drásticamente ese panorama.

El malestar se agudiza porque, además de no sumar minutos importantes en el campo, el futbolista estuvo cerca de salir del club rumbo al fútbol internacional, operación que no se concretó por presuntos malos manejos de sus representantes. La hinchada considera que el gesto de portar la camiseta de un rival tradicional no solo es una falta de respeto, sino también una provocación innecesaria en un momento deportivo complejo.

Un gesto que podría costarle caro

El episodio deja en evidencia la necesidad de que los jugadores sean conscientes del peso de sus acciones, especialmente cuando representan a instituciones históricas como Millonarios. Vestir la camiseta del América, aunque sea fuera de las canchas, se interpreta como un acto desafiante para la afición azul, que podría retirar el respaldo que hasta ahora había mostrado hacia el mediocampista.

La directiva del club aún no se ha pronunciado oficialmente, pero la polémica sigue creciendo en redes sociales. Villarreal, por su parte, deberá afrontar las consecuencias de un acto que podría marcar su futuro inmediato en la institución bogotana.