Millonarios tomó una decisión de ÚLTIMA HORA con Neyser Villarreal tras lucir la camiseta de América de Cali

El jugador realizó un 'live' en TikTok y se puso una camiseta del América de Cali, uno de los rivales más acérrimos de Millonarios.

Foto: captura de pantalla del 'live' de Neyser Villarreal.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
06:08 p. m.
Millonarios no se encuentra viviendo una buena realidad deportiva debido a que no ha podido ganar ninguno de sus cuatro partidos en la Liga BetPlay II 2025 y está último en la tabla de posiciones.

Además, en medio de esa realidad, está teniendo que lidiar con una polémica desde la noche del 14 de agosto debido a que Neyser Villarreal, el joven delantero del equipo, apareció en un 'live' de TikTok vistiendo la camiseta del América de Cali, uno de los rivales acérrimos del club 'albiazul'.

Apenas los hinchas de Millonarios se encontraron con esa imagen, catalogaron lo hecho por Neyser Villarreal como una falta de respeto y exigieron que tanto el club como los capitanes enviaran un importante mensaje al interior del plantel.

En consecuencia, en medio de esa realidad, se conoció que Millonarios habría tomado una decisión con Neyser Villarreal en las últimas horas. ¿Cuál sería?

Esta es la decisión de último momento que Millonarios habría tomado con Neyser Villarreal

En la tarde de este 15 de agosto de 2025, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, detalló que Millonarios le abriría un proceso disciplinario a Neyser Villarreal.

"Si se llega a comprobar que Neyser Villarreal sí estaba usando una camiseta del América en su 'live', se le abrirá un proceso disciplinario en Millonarios", enfatizó el periodista.

"Es claro que no habrá renovación y tampoco será tenido en cuenta hasta que finalice su contrato", complementó.

Neyser Villarreal se encuentra lesionado

Neyser Villarreal ha hecho parte de los procesos de Selección Colombia Sub-20. En ese sentido, de cara al próximo Mundial, fue convocado para los últimos amistosos de preparación que se disputaron.

No obstante, en el encuentro contra Panamá, sufrió una lesión durante los primeros minutos y los exámenes diagnósticos confirmaron que se trató de un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

 

