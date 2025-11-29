CANAL RCN
¡Luis Díaz le dio nuevo triunfo al Bayern Múnich en la Bundesliga! Vea el GOLAZO al último minuto

Luis Díaz salvó al Bayern Múnich con un golazo de cabeza al 90+3 y sentenció la victoria 3-1 sobre St. Pauli.

Gol de Luis Díaz vs. St. Pauli
Foto: Bayern Múnich oficial

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
11:36 a. m.
El Bayern Múnich sufrió más de la cuenta, pero terminó celebrando una victoria clave en la Bundesliga gracias a un inspirado Luis Díaz.

El colombiano, que ya había deslumbrado con una asistencia de lujo en el primer tiempo, volvió a ser decisivo en la última jugada del partido, cuando el reloj marcaba el 90+3 y el encuentro parecía terminar en empate.

Un partido difícil que obligó al Bayern a remar desde atrás

La fecha 12 ante el St. Pauli no fue sencilla para el conjunto bávaro. Los locales sorprendieron temprano con un gol de Andreas Hountondji al minuto 6, lo que obligó al Bayern a reorganizarse rápidamente.

La presión alta del St. Pauli complicó la salida y cerró los espacios en ataque, generando uno de los partidos más incómodos del Bayern en la temporada.

Sin embargo, justo antes del descanso, Luis Díaz protagonizó una jugada memorable: una asistencia de taco desde el piso para dejar a Raphael Guerreiro solo frente al arco, quien marcó el 1-1 hasta ese momento.

Luis Díaz apareció en el 90+3 para el 2-1 y desató la locura

Cuando parecía que el empate sería el resultado final, apareció el hombre del partido. En el 90+3, Luis Díaz se metió entre los centrales tras un centro preciso desde la banda y, con una definición certera de cabeza, puso el 2-1 que desató la euforia en la afición bávara.

Ya en la última acción del encuentro, Nicolás Jackson completó la faena marcando el 3-1 definitivo, aprovechando a un St. Pauli volcado al ataque en busca del empate.

Con esta victoria, el Bayern Múnich llegó a 34 puntos y se mantiene firme en lo más alto de la tabla, impulsado por otra actuación estelar de Luis Díaz, quien sigue consolidándose como figura indiscutible en Alemania.

