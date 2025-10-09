Hasta Bayern Múnich se deshizo de elogios para Luis Suárez por su póker de goles

La Selección Colombia vivió una noche histórica en Maturín tras vencer 6-3 a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El gran protagonista fue el delantero Luis Suárez, quien firmó cuatro de los seis goles de la Tricolor en lo que fue su primer partido como titular en un clasificatorio mundialista. Su actuación no solo encendió la ilusión de los hinchas colombianos, sino que también llamó la atención de la prensa internacional e incluso del Bayern Múnich.

El club bávaro, que se enfrentará al Sporting de Lisboa —equipo de Suárez— en la fase de grupos de la UEFA Champions League en diciembre, publicó un balance en el que destacó la gran noche del atacante. “El delantero del Bayern Luis Díaz estuvo sobre el terreno de juego durante los 90 minutos y contribuyó con una asistencia al festival de goles en Maturín. Sin embargo, el protagonista de la noche fue el delantero colombiano Luis Suárez, del Sporting de Lisboa (rival del Bayern en la Champions League en diciembre), con cuatro goles”, señaló la institución en sus canales oficiales.

Una actuación que ilusiona al fútbol colombiano

Más allá de la clasificación ya asegurada al Mundial, el rendimiento de Suárez dejó sensaciones muy positivas en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Su capacidad para definir en el área, su movilidad y su conexión con jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez abren el abanico de opciones en el frente de ataque de cara a la próxima cita mundialista.

Bayern ya toma nota para la Champions League

El próximo 9 de diciembre, Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Sporting de Lisboa en un duelo que ahora tendrá un condimento especial: frenar a Luis Suárez. El equipo alemán seguramente tendrá en cuenta esta actuación para planificar su estrategia defensiva, consciente de que el colombiano atraviesa un gran momento y puede ser determinante en el torneo continental.

La noche en Maturín no solo significó un golpe de autoridad de Colombia, sino que catapultó a Luis Suárez como una de las grandes promesas de la delantera sudamericana para los próximos años.