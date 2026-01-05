En Bayern Múnich entrenan al ritmo de Luis Díaz: sus compañeros ya bailan su canción

El 2026 comenzó de una manera particular y llena de color para Luis Díaz, quien no solo sigue siendo protagonista dentro del campo de juego, sino que también empieza a dejar huella fuera de él. El futbolista colombiano, figura del Bayern Múnich, sorprendió a propios y extraños en los últimos días de 2025 al presentar oficialmente su faceta como cantante con el lanzamiento de su canción ‘La Promesa’, un estreno musical que rápidamente se hizo viral y que no pasó desapercibido en el entorno del club bávaro.

Mientras muchos pensaban que se trataba de un proyecto aislado o de una curiosidad de fin de año, lo cierto es que el tema del guajiro logró colarse incluso en la rutina deportiva del campeón alemán, marcando el regreso a los entrenamientos de una manera poco habitual pero cargada de buen ambiente.

El Bayern Múnich entrenó al ritmo de Luis Díaz

El primer entrenamiento del año del Bayern Múnich estuvo lejos de ser uno convencional. En medio del ingreso de los futbolistas al campo de práctica, se vivió una escena que rápidamente llamó la atención de quienes presenciaban la jornada. Alphonso Davies, defensor canadiense y uno de los referentes del vestuario, apareció con un enorme parlante portátil que rompió la rutina habitual.

Lo que comenzó a sonar de inmediato fue ‘La Promesa’, la canción de Luis Díaz, generando sonrisas, comentarios y un ambiente distendido entre los jugadores. La música acompañó los primeros movimientos del equipo, dejando claro que el estreno del colombiano había sido bien recibido por sus compañeros, quienes no dudaron en sumarse a la iniciativa y respaldar públicamente al atacante.

El respaldo del vestuario a la nueva faceta del colombiano

Este gesto no fue menor. En un vestuario tan competitivo y exigente como el del Bayern Múnich, el apoyo entre compañeros resulta clave para fortalecer la convivencia y el espíritu colectivo. La reacción de Alphonso Davies y del resto del plantel fue interpretada como una muestra de camaradería y respeto hacia Luis Díaz, quien se ha ganado su lugar no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su calidad humana.

Para el guajiro, este momento representa un reconocimiento especial. Su incursión en la música, lejos de generar distracciones, parece haber sido asumida como una expresión personal que enriquece su identidad. Díaz continúa enfocado en sus objetivos deportivos, pero ahora suma una faceta artística que conecta con sus raíces y su historia.

El Bayern Múnich, por su parte, demuestra una vez más que su vestuario está unido y abierto a celebrar los logros individuales de sus jugadores, incluso cuando estos trascienden el fútbol. Con ‘La Promesa’ sonando de fondo, el 2026 comenzó con buen ánimo y ritmo colombiano en la capital bávara.