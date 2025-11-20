¿Bayern Múnich le hizo guiño a James, tras quedar como agente libre?

El Bayern Múnich volvió a convertirse en tendencia en Colombia tras una publicación que revivió la nostalgia y, al mismo tiempo, alimentó la ilusión de miles de aficionados. En medio del entusiasmo generado por el reciente triunfo 3-0 de la Selección Colombia sobre Australia en un amistoso internacional, el club bávaro sorprendió al compartir una imagen que incluía a James Rodríguez y a Luis Díaz, acompañada del mensaje: “Bayern en el pasado y Bayern en el presente”.

La frase hizo referencia directa al paso del volante cucuteño por Múnich y al excelente presente de Díaz en el equipo alemán, desatando una avalancha de reacciones entre los hinchas nacionales.

James, actualmente agente libre tras terminar su contrato con León de México, no cuenta con club en este momento, lo que aumentó la efervescencia entre los fanáticos, quienes interpretaron la publicación como una señal o, al menos, como una oportunidad para soñar con un posible regreso del ’10’ a Alemania.

Una publicación que reavivó la nostalgia bávara

El recuerdo de James Rodríguez en el Bayern sigue siendo positivo para muchos seguidores colombianos. Su primera temporada fue especialmente destacada, con goles, asistencias y actuaciones que lo llevaron a ganarse el cariño de buena parte de la afición.

Por eso, al ver nuevamente su imagen vinculada al club, los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de usuarios –en cuestión de minutos– inundaron las redes del Bayern con mensajes sobre un “último baile”, un reencuentro que, para muchos, sería la oportunidad perfecta para que el creativo cierre su carrera al máximo nivel.

La publicación, que también destacó el presente de Luis Díaz, reforzó la idea de continuidad entre dos generaciones del fútbol colombiano que han dejado huella en uno de los clubes más importantes del mundo.

Hinchas colombianos piden un ‘último baile’

La situación contractual de James incrementó el impacto del mensaje. Si bien el Bayern no insinuó un interés deportivo, el gesto bastó para que los aficionados encendieran las redes con súplicas, propuestas e incluso montajes del jugador con la camiseta roja.

Para muchos, un retorno del cafetero tendría sentido emocional y deportivo, especialmente considerando su disponibilidad y la experiencia que aún puede aportar en la élite del fútbol europeo.

Mientras el futuro del volante sigue siendo incierto, lo que sí quedó claro es que su nombre aún provoca emociones intensas en el público colombiano y que cualquier guiño relacionado con su pasado en Múnich seguirá generando conversación global.