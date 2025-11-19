¡Capitán! James Rodríguez no olvidó a Daniel Muñoz y tuvo este hermoso gesto con él

La Selección Colombia cerró su último amistoso del 2025 con una sólida victoria 3-0 frente a Australia en Nueva York, un resultado que mantiene la confianza del grupo de cara a lo que será el 2026. Sin embargo, más allá del marcador y del rendimiento futbolístico, el compromiso dejó un momento cargado de sensibilidad y unión dentro del equipo nacional: el emotivo homenaje de James Rodríguez a su compañero Daniel Muñoz, quien tuvo que abandonar la concentración días antes por una pérdida personal.

Muñoz, uno de los jugadores más regulares del ciclo de Néstor Lorenzo, se perfilaba como titular para enfrentar a Australia. El lateral antioqueño venía entrenando con normalidad y se esperaba su presencia en el once inicial, pero una noticia familiar lo llevó a tomar la decisión de pedir permiso al cuerpo técnico para regresar al país. Un amigo muy cercano había fallecido y el defensor consideró indispensable estar junto a su familia y al entorno del ser querido en un momento tan doloroso.

El seleccionador Néstor Lorenzo y sus colaboradores comprendieron de inmediato la situación y facilitaron el viaje del jugador, subrayando la importancia del apoyo humano por encima de cualquier consideración deportiva. El plantel también sintió su ausencia, y aunque Muñoz no pudo estar presente en el estadio, sí estuvo en el pensamiento de todos.

Un homenaje desde la distancia

A pesar de su ausencia, Daniel Muñoz estuvo simbólicamente en el campo. Y fue James Rodríguez quien tomó la iniciativa para recordarlo en uno de los instantes más importantes del partido. El ’10’ cucuteño abrió el marcador desde el punto penal, ejecutando con la calidad que lo caracteriza, y en cuanto vio el balón en el fondo de la red, se dirigió en busca de la camiseta de Muñoz.

Con el dorsal del antioqueño en las manos, James levantó la prenda hacia las cámaras y hacia sus compañeros, enviando un mensaje claro: el grupo está con él en este momento de profunda tristeza. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones de admiración entre la afición y el cuerpo técnico.

Un grupo unido dentro y fuera de la cancha

El homenaje no fue un simple acto simbólico, sino una muestra del ambiente interno que mantiene la Selección Colombia. Lorenzo ha insistido en la construcción de un grupo sólido, humano y comprometido, capaz de respaldarse en las buenas y en las malas. El gesto de James reafirma esa filosofía y deja claro que Muñoz no solo es un jugador clave, sino un compañero apreciado y respetado.

Mientras Colombia celebraba un triunfo contundente para cerrar el año, también dejó un mensaje poderoso: el fútbol une, acompaña y abraza incluso en los momentos más difíciles. Y Daniel Muñoz, a pesar de la distancia, fue parte del partido gracias al cariño de sus compañeros, que lo esperan pronto para las próximas convocatorias.