James y ‘Lucho’ cada vez más cerca de la punta: los goleadores históricos de la selección

La victoria 3-0 de la Selección Colombia sobre Australia, en el amistoso que cerró el 2025, no solo dejó buenas sensaciones en cuanto a funcionamiento y continuidad del proyecto deportivo. También permitió que dos referentes actuales del equipo, James Rodríguez y Luis Díaz, continuaran su ascenso en la tabla de goleadores históricos de la tricolor, un listado reservado para futbolistas que han dejado huella en diferentes generaciones.

Ambos anotaron un gol en Nueva York y se consolidaron como piezas clave en el ataque nacional, más allá de que ninguno de los dos es centrodelantero en el sentido tradicional. La influencia que ejercen en el juego y su capacidad para aparecer en momentos decisivos han sido fundamentales para el ciclo de Néstor Lorenzo, que ahora mira al 2026 con la convicción de que cuenta con un elenco ofensivo maduro y en crecimiento.

James Rodríguez, cada vez más cerca de un récord histórico

El ‘10’ cucuteño volvió a demostrar su vigencia con la camiseta colombiana. Con el tanto convertido frente a Australia, James Rodríguez llegó a 31 goles, quedando a solo cinco anotaciones de igualar el registro de Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la Selección con 36 tantos.

Lo llamativo del caso de James es que ha construido esta cifra sin ser un delantero puro. Su aporte ha llegado desde el mediocampo ofensivo, combinando visión, técnica y un instinto goleador que lo ha acompañado durante más de una década en la élite. El récord de Falcao sigue siendo un símbolo de grandeza, pero el avance de James lo perfila como un candidato real a ocupar ese lugar en un futuro no muy lejano.

Luis Díaz, el presente y futuro del gol en Colombia

Otro de los grandes protagonistas del periodo reciente es Luis Díaz, quien también celebró en el amistoso ante Australia y llegó a 21 goles con la selección. El guajiro ocupa el cuarto puesto en la tabla histórica, superando ya a varias leyendas y acercándose rápidamente a los nombres más emblemáticos.

Díaz ha logrado lo que pocos extremos colombianos: combinar desequilibrio constante con efectividad frente al arco. Su capacidad para definir en velocidad, encontrar espacios y romper defensas lo ha convertido en un arma determinante. Con todavía varios años por delante en la élite, su proyección apunta a seguir escalando posiciones.

La tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia queda así:

Radamel Falcao García – 36 goles

James Rodríguez – 31 goles

Arnoldo Iguarán – 25 goles

Luis Díaz – 21 goles

Faustino Asprilla – 20 goles

Con James y Díaz en plena vigencia, el 2026 se presenta como una oportunidad inmejorable para que ambos sigan escribiendo historia con la camiseta amarilla.