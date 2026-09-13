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🔴 Colombia (0-3) Corea del Norte en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí los goles del partido

La Selección Colombia Femenina sub-20 busca el liderato en el grupo, enfrentando este domingo a corea del Sur en el Mundial de la categoría.

Sebastián Montañez

septiembre 13 de 2026
10:41 a. m.
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Gol de Corea del Norte 1-0

La Selección Colombia Femenina Sub-20 afronta este domingo 13 de septiembre uno de sus partidos más exigentes en el Mundial de la categoría.

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El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta a Corea del Norte, vigente campeona y una de las favoritas al título, en un duelo que definirá las posiciones finales del grupo E.

Colombia vs. Corea del Norte EN VIVO: hora y dónde ver el partido

El compromiso entre Colombia y Corea del Norte comenzará a las 11:00 a. m., hora colombiana, en el estadio Miejski LKS Lodz, en Polonia.

Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por la señal principal de Canal RCN, además del canal oficial de YouTube y la aplicación del canal. Este será el último compromiso de Colombia antes de finalizar su participación en la fase de grupos.

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La Tricolor llega invicta después de sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones. En el debut consiguió una importante victoria 3-1 frente a Costa Rica, mientras que en la segunda jornada igualó 0-0 contra Portugal.

Corea del Norte, por su parte, llega como líder del grupo con seis unidades. Por esta razón, Colombia necesita una victoria para superar a las asiáticas y quedarse con el primer lugar de su zona.

Formación de Colombia para enfrentar a Corea del Norte

Carlos Paniagua definió el equipo que buscará dar el golpe ante las actuales campeonas del mundo. La Selección Colombia formará con:

L. Agudelo; M. Torres, F. Viáfara, M. Martínez, S. Rodríguez, J. Ortegon, I. Weiner, I. Díaz, M. Mosquera, M. Silva y J. Loboa.

El partido representa una prueba importante para medir el nivel de la Selección Colombia ante una de las grandes potencias del fútbol femenino juvenil.

Desde las 11:00 a. m., Colombia vs. Corea del Norte tendrá en juego el liderato del grupo E y la posibilidad de cerrar de la mejor manera la primera fase del Mundial Femenino Sub-20.

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