Se definió el segundo equipo clasificado a los playoffs de la Liga Betplay 2026: así está la tabla

El Estadio Departamental Libertad fue testigo de una noche de ensueño para el Deportivo Pasto. En un duelo directo por la parte alta de la tabla, el conjunto volcánico derrotó por la mínima diferencia al Deportes Tolima, alcanzando los 31 puntos y asegurando matemáticamente su presencia en la fase final de la liga colombiana de forma anticipada.

El encuentro, marcado por la intensidad táctica desde el pitazo inicial, se definió gracias a la eficacia de Andrey Estupiñán. Al minuto 33, tras una jugada colectiva que nació de un saque de banda, el atacante remató con pierna derecha desde el centro del área para vencer la resistencia del portero visitante y desatar la euforia en las tribunas.

Estupiñán no solo aportó en el marcador; su labor defensiva fue crucial al salvar dos acciones claras de gol sobre la línea, tras cabezazos peligrosos de Yordan Osorio que amenazaban el empate pijao. Aunque el VAR anuló lo que pudo ser el 2-0 por un fuera de juego milimétrico, el dominio local fue suficiente para cerrar el partido.

Con este resultado, el Deportivo Pasto escala a la segunda posición con 31 unidades, solo superado por Atlético Nacional. Por su parte, el Deportes Tolima se mantiene en el tercer puesto con 27 puntos, aplazando su clasificación para la siguiente fecha.

El equipo dirigido por Risueño ha mostrado una solidez envidiable en casa, sumando su novena victoria en el torneo. La mezcla de experiencia con jugadores como Wilson Morelo y el despliegue físico de jóvenes talentos como Johan Caicedo ha sido la clave para esta campaña sobresaliente.

En la próxima jornada, el Deportivo Pasto viajará a Montería para enfrentar a Jaguares de Córdoba, ya con la tranquilidad del deber cumplido y pensando en la rotación de nómina.

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Mientras tanto, el Deportes Tolima recibirá en el Manuel Murillo Toro al Deportivo Pereira, donde buscará los tres puntos que le otorguen el cupo definitivo a la "fiesta de los ocho".

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