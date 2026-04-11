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Partidazos de este fin de semana 11 y 12 de abril en Colombia y el mundo: horarios

Prográmese con los mejores partidos de este fin de semana del 11 y 12 de abril en Colombia y el mundo.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 11 de 2026
11:20 a. m.
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Este fin de semana promete ser uno de los más vibrantes de la temporada para los amantes del fútbol, con partidos de alto voltaje tanto en Colombia como en las principales ligas de Europa. En el país, toda la atención se la roban los tradicionales enfrentamientos de Bogotá y Medellín, mientras que en el exterior sobresalen choques de peso en Inglaterra y Alemania con presencia colombiana.

Colombia se paraliza con dos clásicos de alto impacto

Sin duda, los focos principales en el fútbol colombiano estarán puestos sobre los clásicos bogotano y antioqueño. En la capital, Millonarios e Independiente Santa Fe disputarán un partido con sabor a final, ya que ambos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por ingresar al grupo de los ocho.

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Por su parte, en Medellín también habrá choque de gigantes con un nuevo clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un partido que siempre despierta pasiones y que esta vez también tendrá implicaciones directas en la tabla.

Europa ofrece partidazos con Premier y Bundesliga

En el plano internacional, uno de los encuentros más llamativos será el que protagonizarán Chelsea y Manchester City por una nueva jornada de la Premier League.

A su vez, la Bundesliga también tendrá un duelo muy atractivo con la visita del Bayern Múnich al St. Pauli. El líder del fútbol alemán buscará seguir firme rumbo al título frente a un rival que pelea por escapar del descenso. Para Colombia, el gran foco estará sobre Luis Díaz, quien volverá a escena con el conjunto bávaro en un partido clave de la fecha 29.

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Con semejante cartelera, el fin de semana se perfila ideal para disfrutar del mejor fútbol, con clásicos históricos, figuras internacionales y partidos que pueden empezar a definir el destino de varios equipos en la temporada.

Sábado 11 de abril

  • Arsenal vs. Bournemouth – 6:30 a.m.
  • Liverpool vs. Fulham – 11:30 a.m.
  • Barcelona vs. Espanyol – 11:30 a.m.
  • St. Pauli vs. Bayern Múnich – 11:3 a.m.
  • Atalanta vs. Juventus – 1:45 p.m.
  • Sevilla vs. Atlético Madrid – 2:00 p.m.
  • Águilas vs. Junior de Barranquilla – 4:00 p.m.
  • Boca Juniors vs. Independiente – 5:30 p.m.
  • Medellín vs. Nacional – 8:20 p.m.
  • San Diego vs. Minnesota – 9:30 p.m.

Domingo 12 de abril

  • Crystal Palace vs. Newcastle – 8:00 a.m.
  • Chelsea vs. Manchester City – 10:30 a.m.
  • Millonarios vs. Santa Fe – 2:00 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Llaneros – 4:10 p.m.
  • Racing vs. River Plate – 6:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. Boyacá Chicó – 6:20 p.m.
  • Internacional vs. Alianza – 8:30 p.m.
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