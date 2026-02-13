CANAL RCN
Deportes

Werder Bremen vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz

El Bayern Múnich visita este fin de semana a Werder Bremen con un Luis Díaz encendido. Prográmese para el juego.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
10:17 a. m.
La jornada 22 de la Bundesliga traerá este sábado 14 de febrero un nuevo compromiso para el Bayern Múnich, que visitará al Werder Bremen en un duelo importante para la lucha por el liderato del campeonato. El conjunto bávaro atraviesa un buen momento deportivo y uno de sus protagonistas en las últimas semanas ha sido el colombiano Luis Díaz, quien se ha ganado un lugar en la formación titular gracias a su rendimiento.

El extremo cafetero vive un presente destacado con el gigante alemán, aportando velocidad, desequilibrio y presencia ofensiva en cada encuentro. Su adaptación al club ha sido rápida, y sus actuaciones han generado elogios tanto de la prensa local como de la afición, que lo ve como una pieza clave para los retos de la temporada.

Díaz, en racha con el gigante alemán

Luis Díaz llega a este compromiso en un estado de forma sobresaliente. En los últimos partidos ha sido determinante en el frente de ataque, participando en jugadas de gol y demostrando su habitual capacidad para desbordar por las bandas. Su estilo vertical y su agresividad en el uno contra uno han encajado bien en la propuesta ofensiva del Bayern.

Todo indica que el colombiano volverá a ser titular en el duelo frente al Werder Bremen, un rival tradicional de la Bundesliga que suele hacerse fuerte en casa. Para el equipo bávaro, el objetivo es claro: sumar tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla y sostener la presión sobre sus principales competidores.

Hora y transmisión para Colombia

El encuentro está programado para este sábado a las 9:30 a.m., hora colombiana, en el estadio del Werder Bremen. Los aficionados del país podrán seguir el compromiso a través de las pantallas de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que cuentan con los derechos de transmisión del fútbol alemán en el territorio nacional.

Se espera un partido intenso, con el Bayern buscando imponer su jerarquía y el equipo local intentando dar la sorpresa ante su público. Para los seguidores colombianos, el foco estará puesto en Luis Díaz, quien continúa consolidándose como uno de los nombres propios del club bávaro y como uno de los referentes del fútbol nacional en Europa.

